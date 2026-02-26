[VIDEO] César Farías vivió incómodo cruce con la seguridad de Argentina tras clasificación de Barcelona

Las polémicas de César Farías siguen dando de qué hablar en Ecuador con el Barcelona de Guayaquil en una clasificación de infarto del club ecuatoriano que enfrentó a Argentinos Juniors en la Copa Libertadores.

En el Estadio Banco Pichincha, el cuadro ecuatoriano había perdido por la mínima diferencia en un vibrante duelo en el que Argentinos Juniors se había quedado con diez jugadores. Pese a esa expulsión en el equipo argentino, Barcelona no pudo dar el golpe para sacar la localía adelante.

Por su parte, en el Estadio Diego Armando Maradona en Buenos Aires, Barcelona sacó adelante el triunfo para igualar la serie. En la tanda de penales que se extendió bastante, los ecuatorianos lograron sellar el paso a la tercera fase en donde enfrentarán a Botafogo.

Como era de esperarse en visitas a Argentina para cualquier equipo, el ambiente fue hostil para Barcelona y eso se hizo notar con César Farías en el vibrante duelo. En el final hubo un cruce entre el entrenador venezolano y el grupo de seguridad encargado.

EL CRUCE DE LA SEGURIDAD DE ARGENTINA CON CÉSAR FARÍAS

Cuando Argentinos Juniors falló el último penal en la tanda, la explosión y la felicidad de los jugadores de Barcelona se hizo notar. Una clasificación a Fase III histórica por dar un golpe en el Estadio Diego Armando Maradona. En el postpartido fue cuando apareció el cruce entre la seguridad y César Farías.

Barcelona ya iba a tomar el bus para llegar al hotel y fue ahí cuando se acercó un medio venezolano que se disponía a entrevistar a César Farías para tomar las declaraciones.

Un video demostró que las autoridades de seguridad estaban agrupadas para no dejar pasar a César Farías y apurando al entrenador para que se subiera al bus junto con el plantel.

Aunque no se oye bien lo que se decían en ese momento, César Farías hacía caras de no entender absolutamente nada de lo que pasaba y por qué no lo dejaban declarar con el medio venezolano que se acercó.

El entrenador venezolano quería dar palabras al medio y las autoridades de seguridad argentinas no lo hicieron para nada fácil. César Farías sentenció que, “no me están dejando” cuando buscaba solucionar el tema junto con allegados del club ecuatoriano.

La situación se fue escalando y pudo originar algo peor. Se terminó solucionando sin mayores problemas entre la seguridad de Argentina y el cuerpo técnico del Barcelona de Ecuador. Volviendo a lo deportivo, el equipo de César Farías ya aseguró por lo menos Copa Sudamericana y tendrá que seguir en la Libertadores enfrentando a Botafogo en la Fase III.