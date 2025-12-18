[VIDEO] ‘Cucho’ Hernández sigue intratable: gol en la Copa del Rey con Betis

En estos últimos días, la Copa del Rey ha tomado el protagonismo en España con la presencia de jugadores colombianos que buscan pasar de ronda a los octavos de final. Real Betis con Juan Camilo Hernández tuvo que visitar al Real Murcia en su respectivo juego, y, tanto el pereirano como Nelson Deossa fueron titulares.

Como es la costumbre en las primeras rondas en la mayoría de las ocasiones, los clubes de la primera división sacan provecho de enfrentar a equipos de menor categoría. A Betis le tocó lidiar con Murcia que actualmente está en la Primera Federación, tercera división de España.

Murcia sueña con sellar el ascenso a la segunda categoría y está en la sexta casilla a dos puntos de meterse en la zona de repechaje para intentar conseguir el ansiado ascenso y estar cada vez más cerca de la primera división. En la Copa del Rey, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández pegó primero acabando la ilusión de los murcianos.

EL GOL DE JUAN CAMILO HERNÁNDEZ EN LA COPA DEL REY

No fue un partido sencillo para el Real Betis en los primeros 45 minutos. Aunque tuvieron más el balón, no pudieron crear peligro. Murcia tuvo un juego pausado con infracciones que complicaron el andar del compromiso y que les daba la oportunidad a los béticos de levantar tiros libres y acercarse.

En tantas infracciones cometidas por el equipo local apareció la gran oportunidad para los sevillanos. Sobre la primera media hora del compromiso, un penal fue decretado para el Betis y Juan Camilo Hernández se encargó de la ejecución. Con fuerza y con un remate esquinado imposible para el guardameta de Murcia logró romper los ceros y abrir el marcador.









Betis se fue al descanso con la tranquilidad de estar por encima en el marcador con ese único tanto de Juan Camilo Hernández. El ‘Cucho’ vio la tarjeta amarilla posteriormente, y tuvo chances para aumentar la ventaja con un cabezazo que se perdió por un costado.

EL PARTIDO DE NELSON DEOSSA Y JUAN CAMILO HERNÁNDEZ

Los dos colombianos fueron titulares y marcaron la diferencia. Nelson Deossa con sus bombazos intentó sacar provecho de ese factor, pero su intento fue rechazado por la zaga defensiva del Real Murcia. Deossa controló el mediocampo, pero, más allá de ese disparo no tuvo otra oportunidad de ver arco.

Cometió infracciones que le condicionaron con una tarjeta amarilla. Juan Camilo Hernández marcó el gol y también tuvo un juego lleno de fricción en el que también vio una amonestación minutos después de abrir el marcador. Ambos arrancaron el segundo tiempo, pese a que el Betis realizó dos cambios.