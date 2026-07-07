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[Video] Egipto le hizo el segundo a Argentina, pero fue invalidado

Debido a una falta previa, el VAR dio aviso al árbitro central, y se anuló la acción.
Deportes RCN

Egipto volvió a poner contra las cuerdas a Argentina en los octavos de final de la Copa Mundial 2026 con una acción que terminó en gol, pero que finalmente fue anulada tras la intervención del VAR.

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La jugada se produjo sobre el minuto 58, cuando el conjunto africano aprovechó un rápido contragolpe para desarmar a la defensa argentina. La acción terminó con Mostafa Ziko enviando el balón al fondo de la red.

Mientras los jugadores egipcios celebraban el que parecía ser el 2-0, el VAR llamó al árbitro central para revisar una posible infracción ocurrida en el inicio de la jugada.

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Video del gol anulado a Egipto contra Argentina

Tras observar las imágenes en el monitor, el juez determinó que existió una falta previa sobre Lisandro Martínez, por lo que decidió invalidar la anotación y mantener el marcador con ventaja mínima para Egipto.

La decisión le dio una nueva oportunidad a la selección dirigida por Lionel Scaloni, que seguía buscando el empate después de desperdiciar varias opciones claras, entre ellas un penal fallado por Lionel Messi y un tiro libre que terminó estrellándose en el palo.

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Sin embargo, el alivio para la albiceleste duró poco. Sobre el minuto 67, Egipto volvió a salir con velocidad en un contragolpe muy similar al anterior y nuevamente apareció Mostafa Ziko para definir con precisión.

En esta ocasión no hubo revisión ni reparos por parte del VAR. El tanto fue convalidado y Egipto amplió la ventaja a 2-0, quedando muy cerca de concretar una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 y asegurar su clasificación a los cuartos de final.

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