[Video] Egipto le hizo el segundo a Argentina, pero fue invalidado

Egipto volvió a poner contra las cuerdas a Argentina en los octavos de final de la Copa Mundial 2026 con una acción que terminó en gol, pero que finalmente fue anulada tras la intervención del VAR.

La jugada se produjo sobre el minuto 58, cuando el conjunto africano aprovechó un rápido contragolpe para desarmar a la defensa argentina. La acción terminó con Mostafa Ziko enviando el balón al fondo de la red.

Mientras los jugadores egipcios celebraban el que parecía ser el 2-0, el VAR llamó al árbitro central para revisar una posible infracción ocurrida en el inicio de la jugada.

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Video del gol anulado a Egipto contra Argentina

Tras observar las imágenes en el monitor, el juez determinó que existió una falta previa sobre Lisandro Martínez, por lo que decidió invalidar la anotación y mantener el marcador con ventaja mínima para Egipto.

La decisión le dio una nueva oportunidad a la selección dirigida por Lionel Scaloni, que seguía buscando el empate después de desperdiciar varias opciones claras, entre ellas un penal fallado por Lionel Messi y un tiro libre que terminó estrellándose en el palo.

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Sin embargo, el alivio para la albiceleste duró poco. Sobre el minuto 67, Egipto volvió a salir con velocidad en un contragolpe muy similar al anterior y nuevamente apareció Mostafa Ziko para definir con precisión.

En esta ocasión no hubo revisión ni reparos por parte del VAR. El tanto fue convalidado y Egipto amplió la ventaja a 2-0, quedando muy cerca de concretar una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 y asegurar su clasificación a los cuartos de final.