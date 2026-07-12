[Video] Lautaro Martínez anotó el 3-1 definitivo de Argentina contra Suiza

Argentina sentenció su clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo con un gol de Lautaro Martínez en el tiempo de reposición del segundo tiempo extra. El delantero del Inter de Milán marcó el 3-1 definitivo frente a Suiza y acabó con cualquier ilusión del conjunto europeo.

La anotación llegó al minuto 120+1, cuando la Albiceleste aprovechó los espacios que dejó su rival en busca del empate. El equipo de Lionel Scaloni armó un rápido contragolpe que terminó inclinando definitivamente la balanza.

Thiago Almada quedó de frente al arco e intentó resolver la acción, pero no pudo definir. El balón quedó suelto dentro del área y Lautaro Martínez apareció para empujarlo al fondo de la red y sellar la clasificación argentina.

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Gol de Lautaro Martínez en Argentina vs Suiza

El tanto puso el broche de oro a un partido mucho más complicado de lo esperado para el vigente campeón del mundo. Alexis Mac Allister abrió el marcador en el primer tiempo, Dan Ndoye igualó el compromiso y obligó a disputar el alargue.

Ya en el tiempo suplementario, Julián Álvarez volvió a adelantar a la Albiceleste con un golazo al minuto 112, antes de que Lautaro liquidara definitivamente la serie en la última acción del encuentro.

Con el 3-1, Argentina confirmó su presencia entre las cuatro mejores selecciones del Mundial y mantiene vivo el sueño de defender el título conseguido en Qatar 2022.

Ahora, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá un nuevo reto de alto nivel, ya que enfrentará a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo. La otra llave por un cupo en la final será protagonizada por España y Francia.