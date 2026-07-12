[Video] Dan Ndoye hizo el gol del empate para Suiza ante Argentina

Suiza encontró el premio a su insistencia y empató el partido frente a Argentina gracias a Dan Ndoye. El extremo del Nottingham Forest marcó el 1-1 con una gran definición y llevó la serie al tiempo extra en los octavos de final de la Copa del Mundo.

La anotación llegó tras una acción bien construida por el conjunto suizo. Ndoye recibió un pase filtrado por el costado izquierdo, ingresó al área con espacio y quedó de frente al arco defendido por Emiliano 'Dibu' Martínez.

Con tranquilidad, el atacante se perfiló y sacó un remate rastrero que pasó entre las piernas del arquero argentino, dejando sin opciones al campeón del mundo e igualando el marcador.

Video del gol de Suiza contra Argentina

El gol tuvo mérito, ya que Suiza nunca se desesperó, y fue paciente, incluso luego, cuando quedó con un hombre menos. Cinco minutos después, el delantero Breel Embolo había sido expulsado, lo que obligó al equipo europeo a replantear su estrategia.

A pesar de la inferioridad numérica, el conjunto suizo no renunció al ataque y encontró el empate con una jugada colectiva que terminó con una definición de gran calidad por parte de Ndoye.

Con el 1-1 en el marcador al finalizar el tiempo reglamentario, el compromiso se extendió al alargue para definir al último semifinalista del Mundial.

Ya se disputa el primer tiempo extra de una serie que mantiene la emoción y que entregará al rival de Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo.