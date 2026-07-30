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[Video] Con golazo de Dairon Asprilla, Bolívar eliminó a Gremio de la Sudamericana

El atacante colombiano llegó al cuadro paceño procedente de Atlético Nacional.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Golazo de Dairon Asprilla en Gremio vs Bolívar
Dairon Asprilla en Gremio vs Bolívar // AFP

Dairon Asprilla volvió a ser decisivo para Bolívar. El atacante colombiano marcó un golazo en la victoria 1-0 sobre Gremio, este jueves en Porto Alegre, y aseguró la clasificación del equipo boliviano a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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El compromiso correspondió a la vuelta de los playoffs rumbo a los octavos, luego de que Bolívar se impusiera 3-2 hace una semana en el estadio Hernando Siles de La Paz con goles de Martín Cauteruccio, Robson Matheus y el propio Asprilla.

La única anotación del encuentro llegó al minuto 16 del primer tiempo. Tras una buena acción colectiva, el colombiano recibió un pase filtrado, ingresó al área, dejó atrás a un rival con un enganche y definió de pierna derecha ante la salida del arquero.

Video del gol de Dairon Asprilla en Bolívar vs Gremio

La calidad de la definición permitió a Bolívar ampliar la ventaja en la serie y encaminar una clasificación que terminó sellando en territorio brasileño.

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Con el triunfo por la mínima, el conjunto paceño cerró la llave con un marcador global de 4-2 y avanzó a los octavos de final del certamen continental.

Próximo rival de Bolívar en Sudamericana

En la siguiente ronda, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo tendrá un exigente desafío frente a Sao Paulo, uno de los favoritos para pelear por el título de la Copa Sudamericana.

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Asprilla, de 34 años, atraviesa un destacado momento desde su llegada a Bolívar, club al que arribó procedente de Atlético Nacional por pedido expreso del entrenador colombiano.

El experimentado atacante sigue respondiendo con goles y actuaciones importantes, consolidándose como una de las piezas clave del equipo paceño en su camino por el torneo continental.

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