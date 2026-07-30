[Video] Con golazo de Dairon Asprilla, Bolívar eliminó a Gremio de la Sudamericana

Dairon Asprilla volvió a ser decisivo para Bolívar. El atacante colombiano marcó un golazo en la victoria 1-0 sobre Gremio, este jueves en Porto Alegre, y aseguró la clasificación del equipo boliviano a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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El compromiso correspondió a la vuelta de los playoffs rumbo a los octavos, luego de que Bolívar se impusiera 3-2 hace una semana en el estadio Hernando Siles de La Paz con goles de Martín Cauteruccio, Robson Matheus y el propio Asprilla.

La única anotación del encuentro llegó al minuto 16 del primer tiempo. Tras una buena acción colectiva, el colombiano recibió un pase filtrado, ingresó al área, dejó atrás a un rival con un enganche y definió de pierna derecha ante la salida del arquero.

Video del gol de Dairon Asprilla en Bolívar vs Gremio

La calidad de la definición permitió a Bolívar ampliar la ventaja en la serie y encaminar una clasificación que terminó sellando en territorio brasileño.

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Con el triunfo por la mínima, el conjunto paceño cerró la llave con un marcador global de 4-2 y avanzó a los octavos de final del certamen continental.

Próximo rival de Bolívar en Sudamericana

En la siguiente ronda, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo tendrá un exigente desafío frente a Sao Paulo, uno de los favoritos para pelear por el título de la Copa Sudamericana.

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Asprilla, de 34 años, atraviesa un destacado momento desde su llegada a Bolívar, club al que arribó procedente de Atlético Nacional por pedido expreso del entrenador colombiano.

El experimentado atacante sigue respondiendo con goles y actuaciones importantes, consolidándose como una de las piezas clave del equipo paceño en su camino por el torneo continental.