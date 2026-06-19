Video delata a Cristiano Ronaldo reclamándole a un compañero

En las últimas horas, ha surgido un video a través de las diferentes redes sociales en el que se le ve a Cristiano Ronaldo reclamándole a un compañero en la selección de Portugal.



El reclamo del jugador del Al Nassr de la liga de Arabia Saudita se dio por el gol que le marcó la República Democrática del Congo al combinado luso por la primera jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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Portugal empató en su debut

El partido entre europeos y africanos terminó 1 a 1. Como bien se sabe, en el grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 también aparecen la Selección Colombia y el combinado de Uzbekistán.



El tanto que la República Democrática del Congo le marcó a la selección de Portugal llegó por vía aérea. El conjunto africano atacaba por la banda derecha y, cuando se presentó el espacio, un centro llegó al borde del área chica para que el tanto se marcara de cabeza.

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El reclamo de Cristiano Ronaldo

Tras el tanto, Cristiano Ronaldo, con pasado en el poderoso Real Madrid de España y Manchester United de la Premier League de Inglaterra, le reclamó al portero Diogo Costa por no salir a cortar la pelota cuando venía el centro.

Este video de Cristiano Ronaldo surge preciso cuando la interna del equipo luso no estaría pasando por su mejor momento. Una supuesta declaración de Joao Neves retumbó en redes.

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¿La interna está rota en Portugal?

“Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por nuestra Selección Nacional y por el mundo del fútbol. Pero en este momento, él y nosotros sabemos que NO ES DIFERENTE. ES SOLO OTRO JUGADOR AQUÍ PARA AYUDAR. Está aquí para contribuir, igual que todos nosotros”, habría dicho el mediocampista.



Tras esto, la hermana de CR7, Kátia Aveiro, se pronunció. “Mágicamente desaprendieron a recuperar balones, ganar duelos y hacer contraataques. El juego en el medio campo iba para atrás. Está siendo extraña esta Copa, muy extraña”, dijo.