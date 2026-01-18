[VIDEO] Enamorado debutó en Gremio: asistencia y goleada

Sin duda alguna, José Enamorado fue una de las grandes figuras a lo largo del 2025 con el Junior de Barranquilla. El nacido en Soledad, Atlántico hizo lo que quiso en la final ante Deportes Tolima que permitió que el cuadro barranquillero sumara una nueva estrella en su escudo, la undécima que dio de qué hablar.

Vea también: Miguel Borja no lo logró: decisión inminente de Cruz Azul para la Liga MX

Mantener a José Enamorado iba a ser imposible para el proyecto de la Copa Libertadores y para la Liga BetPlay. Junior lo sabía y aprovechó para firmar a jugadores como Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios que será su reemplazo. La salida del ex Independiente Santa Fe ya era un hecho.

Se especuló con el próximo destino del extremo con River Plate como una posibilidad que nunca envió oferta y, posteriormente, con el Gremio de Porto Alegre de Brasil que ya cuenta con un colombiano como Miguel Ángel Monsalve. La adaptación no sería problema junto con Monsalve que ya lleva más de un año en el club.

De hecho, este sábado 17 de enero, el soledeño se estrenó como nuevo jugador de Gremio en el Campeonato Gaúcho. Entró en el segundo tiempo y dejó su sello con una asistencia, la primera de muchas que seguramente dará en Brasil.

NUEVE MINUTOS PARA UNA ASISTENCIA: JOSÉ ENAMORADO INICIÓ CON PIE DERECHO

Como es costumbre en Brasil, los primeros meses del año son dedicados para jugar los campeonatos estaduales. Gremio afronta el Campeonato Gaúcho y ya aspira por el título con puntaje perfecto en la campaña. Ha jugado tres partidos y ha ganado dos de ellos, además, con goleadas que dan de qué hablar.

En la primera fecha, superaron al Esporte Clube Avenida con un 0-4, luego cayó ante el Sao José por la mínima diferencia y en la jornada más reciente, golearon 5-0 Esporte Clube Sao Luiz. José Enamorado no estuvo en los primeros dos encuentros, pero no falló a la cita en la tercera salida siendo importante en el complemento.

Le puede interesar: [VIDEO] No lo busquen más: Cardona marcó el gol Puskás con Atlético Nacional

Justo en el arranque del segundo tiempo, el extremo colombiano ingresó al campo de juego y no le pesó ser protagonista en sus primeros minutos como jugador del Gremio, un equipo que sabe lo que es ganar Copa Libertadores. Solo necesitó nueve minutos para asistir a Franco Cristaldo que sacó un remate afuera del área para marcar el cuarto tanto en el marcador.









El ex Junior tuvo una destacada participación jugando por la banda izquierda y debutando con una asistencia, que, seguramente, no será la única que dará en su experiencia con el cuadro porto-alegrense.

¿CUÁNDO DEBUTARÁ EN LA SERIE A DE BRASIL?

Tras su debut como jugador de Gremio, José David Enamorado dio sus primeras palabras, “feliz, feliz. Muy contento por el debut y vamos Gremio". Su estreno como titular podría ser en el siguiente partido del Campeonato Gaúcho cuando visiten al Guarany de Bagé el miércoles 21 de enero.

Lea también: David González llenó de elogios al América tras el debut: "Hoy se aplicó bien el plan de juego"

Sin embargo, su estreno en la Serie A de Brasil se podría demorar un poco, pues, lo habitual es que se juegue el campeonato estadual, y, que a la par se dispute el Brasileirao si los clubes llegan a fases finales en sus torneos de estado. Gremio debutará el 28 de enero en el rentado local enfrentando a Fluminense en condición de visitante.

Para este compromiso y con más confianza en el Campeonato Estadual, podría ser el estreno de José Enamorado en la Serie A de Brasil, ya sea como titular o como opción en el banquillo de suplentes.