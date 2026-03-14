VIDEO - Gol de Richard Ríos en remontada de Benfica en Portugal

El mediocampista colombiano Richard Ríos fue determinante este sábado 14 de marzo para su equipo Benfica en la sufrida victoria 2-1 en condición de visita contra Arouca por la fecha 26 de la Liga de Portugal.

Ríos, que fue titular, marcó en el minuto 50 el empate parcial para las águilas, que se habían ido abajo en el marcador en el minuto 7.

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Así fue el gol de Richard Ríos con Benfica

En el minuto 50, Benfica estaba lanzado al ataque en búsqueda de la igualada parcial.

Después de ua serie de ataque, las águilas consiguieron un tiro de esquina a favor que ejecuto el noruego Andreas Schjelderup.

El mediocampista de la selección de Noruega lanzó el centro a la mitad del área, en donde estuvo bien ubicado Richard Ríos, que no tuvo que saltar para impactar el balón con su cabeza y mandarlo al fondo de la red.

Richard Ríos lideró victoria de Benfica

Después del gol de Richard Ríos, Benfica mantuvo la intención de atacar para lograr la remontada y quedarse con los tres puntos.

En el minuto 90 +6, el encargado de darle el triunfo a las águilas fue el croata Franjo Ivanović, que había sido enviado al terreno de juego por parte del director técnico José Mourinho en el minuto 71.

Benfica sigue en la lucha por el título en Portugal

Con la victoria sobre Arouca, Benfica se mantuvo en la lucha por el título de la Liga de Portugal al llegar a 62 unidades.

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Las águilas están en el tercer lugar por detrás de Porto (66 puntos) y Sporting CP (62 unidades).