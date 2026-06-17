[Video] Golazo de Argelia a Argentina, pero terminó invalidado

Argentina y Argelia protagonizan este martes 16 de junio uno de los partidos más atractivos de la primera fecha del grupo J del Mundial 2026. El compromiso, disputado en Kansas, tuvo emociones desde los primeros minutos de juego.

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De hecho, antes del primer cuarto de hora ya se habían presentado dos acciones que terminaron con el balón en el fondo de la red, aunque ninguna de ellas subió al marcador por posición adelantada.

La primera jugada invalidada tuvo como protagonista a Lionel Messi, quien alcanzó a celebrar una anotación que posteriormente fue anulada por fuera de lugar.

Poco después llegó la respuesta de Argelia. Corría el minuto nueve cuando el conjunto africano elaboró una acción ofensiva que sorprendió a la defensa argentina.

La jugada nació con una pelota filtrada desde la zona central hacia el costado izquierdo, donde apareció Fares Chaibi para recibir con espacios y encarar el área rival.

El atacante sacó un remate de pierna derecha dirigido a la base del primer palo, un disparo que dejó sin opciones al portero Emiliano Martínez, quien no alcanzó a reaccionar ante la velocidad de la definición.

Los jugadores argelinos llegaron a celebrar el tanto, pues el balón terminó dentro de la portería argentina. Sin embargo, la acción fue invalidada de inmediato.

Video del gol anulado a Argelia contra Argentina

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En esta oportunidad no fue necesaria la intervención del VAR. El juez de línea levantó la banderola señalando posición adelantada de manera instantánea, decisión que fue respaldada por el árbitro central.

Así las cosas, el marcador continuó igualado en Kansas, en un inicio de partido movido y con llegadas en ambas áreas, donde tanto Argentina como Argelia estuvieron muy cerca de abrir el marcador durante los primeros minutos del compromiso.