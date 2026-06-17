Argentina enfrentó a Argelia en la primera salida del Mundial, una situación incómoda en los últimos certámenes mundialistas por la caída ante Arabia Saudita en 2022 y por la igualdad ante Islandia en Rusia 2018. Un Estadio Arrowhead de Kansas City que estaba a reventar por la presencia de Lionel Messi en cancha.

Luca Zidane, arquero de Argelia e hijo de Zinedine era el encargado de detener los embates de Lionel Messi y compañía. El argentino se robó el espectáculo en Estados Unidos con su presencia en el rectángulo verde y demostró estar más intacto que nunca.

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Solo le bastaron pocos minutos para hacer enloquecer a un escenario que estaba completamente lleno de hinchas argentinos que soñaban con la victoria después de dos ediciones mundialistas sin arrancar ganando.

EL GOL DE LIONEL MESSI QUE NO SUBIÓ AL MARCADOR

Lionel Messi apareció en el marcador desde temprano. Solo le bastó nueve minutos para llegar al arco rival y abrir el resultado. Una habilitación de Lautaro Martínez que terminó dejando a Messi completamente solo frente a Luca Zidane. Controló y remató por arriba del golero para decretar el primer tanto.

Infortunadamente para la selección de Argentina y para Lionel Messi que quería marcar en su sexto Mundial, el grito sagrado fue anulado por un claro fuera de juego. El jugador del Inter Miami que enloquece en Estados Unidos no pudo celebrar la anotación.

Argelia iba a despertar en el marcador también con un golazo similar, pero nuevamente no valió por un fuera de juego que fue claro. De esa manera, todo estaba igualado hasta que llegó la locura con Lionel Andrés Messi que abrió el juego.

Un remate de larga distancia fue suficiente para decretar el primero ante una floja respuesta de Luca Zidane que no pudo detener el latigazo endiablado por parte del astro argentino que sí cumplió con marcar en su sexta Copa del Mundo.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.