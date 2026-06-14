[VIDEO] Japón reaccionó y Nakamura lo empató: Países Bajos sufrió golazo

Países Bajos y Japón se midieron en un vibrante partido por la fase de grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Un primer tiempo en el que los japoneses intentaron acercarse a una defensa liderada por Virgil van Dijk, pero en el que las mejores situaciones fueron para los neerlandeses que tocaron puerta.

Un primer tiempo en el que Japón poco pudo hacer, más allá de dos opciones, una de Keito Nakamura que fue el jugador más claro y que más chances tuvo para poder vulnerar el arco custodiado por Bart Verbruggen y un disparo de Ritsu Doan. En los 45 minutos iniciales, Zion Suzuki fue la figura evitando la caída del pórtico.

Fue en el segundo tiempo en el que todo cambió. Virgil van Dijk fue el primero en revolucionar el partido con un golazo desde los aires y un testarazo imposible para la gran figura, Zion Suzuki. Sin embargo, esa apertura y esa tranquilidad duró poco con las intenciones de Japón.

EL EMPATE DE KEITO NAKAMURA

Aunque no llegó mucho, Japón también se acercó al arco rival con la presencia de Keito Nakamura que ya había avisado en la primera parte con un remate que pasó por un costado y en el complemento, empató justo después del gol de Virgil van Dijk. Nakamura remató raso y Bart Verbruggen no pudo evitar la anotación.

Sin duda alguna, el delantero del Stade Reims fue esencial para que Japón regresara al marcador. Una asistencia de Takefusa Kubo fue determinante para que Keito Nakamura lograra regresar a los japoneses al partido después de sufrir el golpazo de Virgil van Dijk.

No obstante, todo pasó en cuestión de minutos. Japón veía cómo lograba emparejar todas las acciones, pero Países Bajos se salió con la suya en un disparo de Crysencio Summerville que se coló en el arco de Zion Suzuki que tampoco pudo detener el remate del extremo neerlandés.

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RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.