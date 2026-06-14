[VIDEO] van Dijk acabó con la fortaleza de Japón: golazo desde los aires

Países Bajos y Japón se midieron en un vibrante partido por la fase de grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Un primer tiempo en el que los japoneses intentaron acercarse a una defensa liderada por Virgil van Dijk, pero en el que las mejores situaciones fueron para los neerlandeses que tocaron puerta.

A lo largo de la primera parte, las mejores situaciones fueron para el equipo de Ronald Koeman y con la sombra de Zion Suzuki que había evitado dos oportunidades serias por parte de Donyell Malen. El delantero de la Roma había avisado con un disparo fuerte y con un cabezazo que encontró al arquero japonés con mucha fortaleza y atento para evitar la caída del pórtico.

Zion Suzuki no pudo evitar en el segundo tiempo los goles por parte de Países Bajos que siempre estuvo con más oportunidades de sacar adelante el partido. La resistencia del golero acabó, justamente desde las alturas con Virgil van Dijk que sacó provecho de su altura.

EL GOL DE VIRGIL VAN DIJK PARA SACAR ADELANTE EL PARTIDO

Las cosas cambiaron bastante en el segundo tiempo con la presencia de Virgil van Dijk que, después de varios intentos por los aires de romper el arco de Zion Suzuki, el central del Liverpool ganó por los aires para marcar el primer tanto del partido. Después de una pelota quieta lanzada por Tiijani Reijnders, el balón quedó para Ryan Gravenberch y ahí se gestó el gol.

Un centro medido para la cabeza de Virgil van Dijk que conectó con un testarazo para poner la pelota al lado del palo y abrir el marcador con el que Países Bajos lograba ponerle fin a esa resistencia de Zion Suzuki que fue la gran figura de la primera parte.

Japón pidió un fuera de lugar, que nunca existió y también un empujón que tampoco ocurrió en el cabezazo de Virgil van Dijk. Sin embargo, la anotación y la alegría duraron poco, pues, el mejor jugador de campo del cuadro japonés, Keito Nakamura apareció para igualar el marcador con un remate raso.

Luego, Países Bajos logró salir del empate y poner un segundo tanto con Crysencio Summerville que sacó un disparo imposible para Zion Suzuki. Un golazo que le dio la tranquilidad a los europeos.

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RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.