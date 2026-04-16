Vinícius rompió la interna del Real Madrid: explosión contra Bellingham se hizo viral

Sin duda alguna, en el Real Madrid tendrá que haber cambios notables con respecto a lo que se hizo en la actual temporada. Con la Liga de España como la única opción que le queda al club madrileño, y, con nueve puntos de ventaja del Barcelona en el liderato, el año puede volver a quedar en ceros para los madrileños.

A Xabi Alonso y ahora a Álvaro Arbeloa les tocó dirigir a un club lleno de egos y de diferentes formas de ser. Vinícius y Jude Bellingham han sido dos futbolistas que han dado de qué hablar por grandes polémicas y en esta oportunidad en la Liga de Campeones no fue la excepción.

Real Madrid tenía que remontar una serie de 2-1 contra el Bayern Múnich. En el Allianz Arena, estaban llevando el partido a la prórroga con un 2-3 que le daba la oportunidad de jugar media hora más y buscar la clasificación a las semifinales. Sin embargo, una expulsión torpe de Eduardo Camavinga fue lapidaria y los bávaros remontaron el marcador con un 4-3.

Vinícius Júnior falló un gol cantado que podía darle la clasificación al Real Madrid y desde ese momento ya las cosas se estaban caldeando. Luego, Jude Bellingham le recriminó una jugada al brasileño y ahí se rompió todo.

LA EXPLOSIÓN DE VINÍCIUS CONTRA JUDE BELLINGHAM

Durante los últimos minutos, todo se partió en el Real Madrid. Eduardo Camavinga se fue expulsado dejando al club con diez elementos y ahí fue cuando el Bayern Múnich pegó en dos ocasiones. Los madrileños quedaron sumamente inconformes con esa torpeza que se pudo haber evitado y luego, Vinícius la tomó con Jude Bellingham.

Fue en las últimas acciones de juego cuando Vinícius buscaba entrar al área y el inglés le pidió la pelota para vulnerar la defensa de Dayot Upamecano. Las cámaras de Movistar + captaron cuando Jude le recriminó esa acción y el brasileño respondió con un, “¿qué quieres? Calla la boca”.

Las caras largas después del final del compromiso siguen acompañando a Álvaro Arbeloa y a un grupo grande de futbolistas que no están en el mejor momento en la temporada y a meses de disputar la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.

UN FINAL CALIENTE QUE ROMPE TODO EN EL REAL MADRID

La expulsión de Eduardo Camavinga fue solo el principio para que se calentara todo. Además de esa roja, Vinícius la tomó con su propio compañero, Jude Bellingham, y Arda Güler también explotó tras el final del compromiso con el árbitro pidiéndole explicaciones airadamente.

Arda Güler, autor de dos goles durante los 90 minutos enloqueció cuando acabó el compromiso. Fue a increpar al árbitro que lo amonestó antes de intentar dejar el campo de juego para ir a los vestuarios. Ahí llegó el turco de nueva cuenta pidiendo explicaciones y terminó viendo la tarjeta roja al final.

Real Madrid terminó con dos jugadores menos, uno en los 90 minutos reglamentarios, y otro después del tiempo de juego. Arda Güller y Eduardo Camavinga no podrán jugar en el siguiente partido del cuadro español en la Champions League.

DANI CARVAJAL TAMBIÉN SEÑALÓ AL ÁRBITRO

Si las cosas no iban por buen camino, las cámaras también captaron una imagen en la que Dani Carvajal se le acerca al juez central y le empieza a decir, “todo esto es tu culpa, es tu culpa”.

Slavko Vincic fue otro de los protagonistas del duelo. Una torpe expulsión por segunda amarilla a Eduardo Camavinga fue el acabose para el cuadro madrileño que la tomó contra el juez central. Dani Carvajal se le acercó y le dijo en reiteradas ocasiones que todo era por su culpa. Las imágenes quedaron grabadas en Movistar +.

Al Real Madrid le tocará recuperarse, sentar cabeza y terminar de la mejor manera la presente temporada en donde solo les queda afrontar la Liga de España en la que están a nueve unidades del liderato que mantiene Barcelona y que ya parece ser una ventaja grande para liquidar el rentado español.