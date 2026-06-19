[VIDEO] Marruecos dio golpe de camerino con un golazo: la colgó en el ángulo vs Escocia

Llegó la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Un vibrante partido en el que tenía a Marruecos, selección que en la primera fecha no pudo pasar del empate ante Brasil, pero dejó grandes sensaciones, mientras que los escoceses fueron los únicos que ganaron en la fecha inicial.superando por la mínima diferencia a Haití

Marruecos volvió a hacer lo mismo que contra Brasil con la propuesta desde el primer minuto atosigando al rival. No dejó a Escocia respirar en los primeros minutos y dio el golpe desde temprano. El seleccionado europeo quedó desconcertado con la manera como arrancó el partido.

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GOLAZO Y RIFLAZO DE MARRUECOS PARA ABRIR EL MARCADOR

Lo de Marruecos ya no es coincidencia. Quedó cuarto en el Mundial de 2022 y ahora sueña con llegar aún más lejos con una base de jugadores entre experiencia y juventud por el título que ganaron los marroquíes en la Copa del Mundo Sub-20 en el 2025.

Y es que, apenas pasaron dos minutos cuando una magistral asistencia de Brahim Díaz que terminó en los pies de Ismael Saibari. Ante la expectativa de lo que podía hacer por entrar al área y tener poco ángulo al arco de Angus Gunn, al volante del PSV Eindhoven poco le importó.

Ismael Saibari sacó un violento remate que terminó en el ángulo. De hecho, colgó la pelota en la malla por la velocidad y la fortaleza del disparo que hizo. Un golazo ideal para sacar adelante un resultado que, desde el primer minuto ya resonó para un seleccionado que quiere volver a ser protagonista.

Ya impactó fuertemente en las aspiraciones de Brasil y ahora inquietó a Escocia en el primer minuto de juego. Ismael Saibari es el goleador de los marroquíes con dos anotaciones, dado que fue el autor en el empate frente a la ‘Canarinha’ en el debut mundialista.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.