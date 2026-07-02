[VIDEO] El ‘Tiki Taka’ surgió efecto en España: golazo de Oyarzabal vs Austria

Llegó la hora para la selección de España en los dieciseisavos de final con la necesidad de dejar a Austria atrás y seguir dando de qué hablar como uno de los candidatos y favoritos para ganarse el título por segunda vez en la historia.

España se metió en los dieciseisavos de final después de liderar su grupo gracias a un empate y dos victorias ante Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay respectivamente. Austria clasificó por una victoria, una derrota y un empate que los dejó como el mejor tercero del Grupo I.

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A lo largo de los primeros 45 minutos, la ‘Roja’ intentó de todas las maneras abrir el marcador y en una jugada muy fiel al fútbol de la selección de España, lograron romper el arco custodiado por Alexander Schlager después de una enésima intención de llegar por el costado izquierdo y entrar al área.

GOLAZO DE MIKEL OYARZABAL PARA GANARLE A AUSTRIA

Desde los primeros segundos del partido, España ya estaba dando de qué hablar con un remate de Dani Olmo que lo desvió un zaguero central de Austria para el córner. Justamente, en la pelota quieta pusieron en problemas al cuadro austriaco con balones cerrados que Alexander Schlager tuvo que rechazar.

En uno de esos córners, Marc Cucurella aprovechó un balón suelto para empujar la pelota al fondo. Sin embargo, el gol no subió al marcador por una falta contra el guardameta de Austria. El resultado se abrió sobre los 36 minutos a favor de los españoles en una jugada colectiva que terminó empujando Mikel Oyarzabal.

España solo necesitó tres toques para llegar al arco de Austria con un pase a Pedri en la mitad de la cancha. El volante del Barcelona recorrió unos metros para jugar con Marc Cucurella en la izquierda. Álex Baena liberó el espacio para un centro raso al área que Mikel Oyarzabal definió con un remate al fondo.

Durante el primer tiempo, España dominó de principio a fin y fue un monólogo de intentos en romper y aumentar el marcador. Quedó corto después de todas las opciones que tuvo el seleccionado español.

MIKEL OYARZABAL, DE CRITICADO A HÉROE EN ESPAÑA

En el primer partido de España en el Mundial se encontraron con la sólida defensa de Cabo Verde que no permitió ningún gol español. Mikel Oyarzabal fue uno de los hombres más criticados con dos remates en ese debut. No obstante, todo cambió en el segundo partido de la Copa del Mundo.

Ya en la segunda salida contra Arabia Saudita, Mikel Oyarzabal logró marcar dos goles para convertirse en el goleador de la selección española en este recorrido mundialista. De las críticas pasó a los aplausos con ese doblete y ahora más con la anotación que los acerca a los octavos de final.