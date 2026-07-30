[VIDEO] Junior sufrió sin VAR vs Barranquilla: dos goles polémicos en posible fuera de juego condicionan

Barranquilla y Junior se midieron en la vuelta de la Copa BetPlay 2026 en la Fase 1B. Hubo sorpresa para el equipo campeón de la Liga BetPlay en esta instancia, dado que el cuadro del Torneo no le puso la tarea sencilla. Alfredo Arias sufrió el primer desliz en el segundo semestre.

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La Copa BetPlay no tiene VAR en todas las instancias, pero si algo ha demostrado es que el uso de la tecnología ha ayudado bastante para que se puedan corregir algunos detalles polémicos de los partidos. Sin la video asistencia arbitral, es mucho más fácil que se presenten irregularidades.

El partido entre Barranquilla vs Junior que había iniciado con el empate a dos tantos en el marcador global tuvo dos acciones sumamente polémicas que favorecieron al equipo del Torneo BetPlay. Dos fueras de juego que, de igual forma, subieron al marcador para llevar el compromiso a los lanzamientos desde el punto penal siguen haciendo ruido.

LOS DOS GOLES DE BARRANQUILLA CON POLÉMICA

Durante los primeros minutos, las acciones del partido tuvieron tintes polémicos por la ausencia del VAR en esta Fase 1B de la Copa BetPlay. Sebastián Borja anotó el gol inicial sobre los dos minutos, pero la jugada tenía un posible fuera de juego de por medio que fue ignorada por el juez de línea.

Sebastián Borja creó una pared con Jhonnyer Lozano que parecía estar en fuera de juego. La pelota la volvió a recibir Borja para rematar y vencer la resistencia de Jefferson Martínez. El juez de línea estaba a un paso de la acción y no levantó la bandera.

Los jugadores del Junior pidieron fuera de juego, pero todo continuó y terminó la pelota en el fondo. Con el pasar de los minutos, el cuadro ‘Tiburón’ logró poner el empate con Yeison Suárez y el segundo con un penal de Guillermo Paiva.

En el segundo tiempo, Barranquilla empató de nueva cuenta y a los 67 minutos, un remate afuera del área complicó a Jefferson Martínez que dejó un rebote y Jhoynner Lozano, que estaba cerca de la jugada cazó el rebote para empujarla. Lozano estaba un paso adelantado y debió ser anulada la jugada.

Afortunadamente para el Junior, lograron empatar con Luis Fernando Muriel, pero no pudieron sellar la clasificación desde los lanzamientos desde el punto penal para dar la sorpresa en la Copa BetPlay. Sebastián Guerra atajó un cobro y marcó el gol de la victoria en esa vía.

LAS POLÉMICAS EN LA COPA BETPLAY: TOLIMA TAMBIÉN LO SUFRIÓ

Junior no fue el único equipo de la Liga BetPlay que se quedó afuera en la fase 1B de la Copa. Con dos goles que parecían estar en fuera de lugar y por la ausencia de la video asistencia arbitral, no había vuelta atrás con la decisión de los jueces centrales del partido.

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Deportes Tolima también perdió desde el punto penal en la llave contra el Deportes Quindío que logró igualar la serie con la victoria 2-1 por el doblete de José David Lloreda. Sin embargo, el segundo tanto del delantero tuvo la particularidad de un penal inexistente.

Una mano del delantero del Quindío, pero el juez central entendió que el balón había pegado en la mano del defensa del Deportes Tolima. Un penal que no debió ser sancionado y José Lloreda lo transformó en gol para ganar en los lanzamientos desde el manchón penal.