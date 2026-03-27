VIDEO - Noche para el olvido de Camilo Vargas tras otro palazo de Croacia

Camilo Vargas regresó al arco de la Selección Colombia en el primer duelo amistoso rumbo a la Copa Mundial, pero no la pasa bien, por lo que podría llegar a estar en duda su continuidad en la titular para el siguiente duelo que sería contra Francia.

El portero bogotano fue uno de los principales protagonistas del segundo tanto de Croacia tras su mala salida y también se ha salvado dos goles que quería protagonizar Petar Musa, pero que terminaron pegando en el palo sobre los 65 minutos.

VIDEO - Musa se convirtió en el tormento de Camilo Vargas

La Selección de Croacia, en el inicio de la segunda parte del compromiso ante Colombia, fue la que dominó de gran manera.

El entretiempo y la victoria parcial le dieron un envión anímico a Croacia, saliendo a demostrarlo justo sobre los primeros 20 de la segunda parte, cuando se quedaron en el área de la 'tricolor'.

La dominancia ofensiva fue protagonizada por el delantero de Dallas, Petar Musa, quien ingresó justo en la aparte complementaria y le causó problemas a Camilo Vargas desde el minuto 60 cuando recibió un pase filtrado que los dejó cara a cara, pero en donde el palo terminó salvando a la 'tricolor'.

Un par de minutos después, justo sobre el 65, reapareció Musa, tras un centro en donde recibió la pelota dentro del área y remató de volea sin dejarla caer, pero pegó en el palo de la mano derecha del portero colombiano.

¿Cuándo jugará Colombia vs Francia?

El partido entre la Colombia vs Francia ya tiene fecha confirmada. Se jugará el domingo 29 de marzo de 2026, en el marco de un amistoso internacional de preparación rumbo a la FIFA World Cup. El encuentro se disputará en el Northwest Stadium, ubicado en Landover, Maryland (Estados Unidos).

¿Cuál es el grupo de Colombia para el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá a la Selección Colombia ubicada en el Grupo K, donde compartirá zona con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental (que saldrá entre selecciones como Jamaica, RD Congo o Nueva Caledonia).