[VIDEO] Sebastián Villa acabó mala racha de ocho meses: gol y asistencia en Copa Libertadores

Mucho se ha hablado de la sequía goleadora de Sebastián Villa que parece estar en deuda con la afición de Independiente Rivadavia por el poco impacto que ha tenido en el arco rival, pero el capitán se sigue afianzando como asistente ideal en la campaña tanto en Argentina como en la Copa Libertadores.

En esta tercera salida frente a Deportivo La Guaira, Sebastián Villa fue determinante y acabó una mala racha de ocho meses sin poder anotar goles. Debut goleador en Copa Libertadores y, para completar, respondió con una asistencia para el tercer tanto del cuadro mendocino.

Sebastián Villa tenía que responder a ese pedido de los aficionados de volver a celebrar los goles del antioqueño. El ex Boca Juniors estaba en deuda y acabó la espera para gritar un nuevo tanto, su undécimo con la camiseta de la ‘Lepra Mendocina’.

EL GOL DE SEBASTIÁN VILLA QUE ACABÓ LA MALA RACHA

Álex Arce aprovechó la primera oportunidad para romper los ceros ante la defensa de La Guaira que aguantó bastante. Cuando el juego se emparejó en un error defensivo que costó la igualdad, Sebastián Villa no demoró en impactar en el marcador.

Cuando se acababa el primer tiempo, Sebastián Villa desbordó por la izquierda y cayó al suelo en el área. El juez central pitó penal ante la posibilidad de que el VAR tomara otra decisión por el toque sutil del defensor de La Guaira y que terminó en la medida del árbitro.

Desde el punto penal, el capitán de Independiente Rivadavia se encargó de ejecutar el cobro y poner el segundo en el marcador. Con esto terminó una racha de ocho meses sin marcar goles, pues, no convertía desde el 7 de agosto de 2025 en la derrota ante Estudiantes de La Plata.

Posteriormente, La Guaira intentó jugar para acercarse al empate, pero en un error defensivo, y esta vez por la derecha, Sebastián Villa recuperó un balón, entró al área para asistir a Álex Arce que marcó a placer un tercer tanto para el elenco mendocino, y el segundo para él en la noche argentina.

Una jornada ideal para el extremo colombiano que quiere sorprender a Néstor Lorenzo para estar convocado para el Mundial con la Selección Colombia. Lo complican sus antecedentes fuera del fútbol, pero sus números son más que categóricos para ganarse su lugar.

SEBASTIÁN VILLA, POCO GOL, PERO LÍDER EN ASISTENCIAS

Infortunadamente, Sebastián Villa no ha podido convertir en la Primera División de Argentina, pero es el líder de asistencias peleando por afianzarse en esa faceta. En 13 partidos disputados en esta temporada, el antioqueño que puede jugar por la izquierda o por la derecha ya suma cinco pases goles en el rentado local.

Independiente Rivadavia es líder en la zona A del torneo argentino y es líder de su grupo en Copa Libertadores con puntaje perfecto. Sebastián Villa no ha tenido el impacto ideal en goles, pero sí en asistencias tanto en el rentado local como en el plano internacional.

A esas cinco asistencias que lleva en la liga, también se le suman las que dio en la Copa Libertadores frente al Bolívar para conseguir la primera victoria en el torneo internacional, uno ante Fluminense para un segundo triunfo y con Deportivo La Guaira aportando con gol y asistencia.

CERCA DE SUPERAR LOS NÚMEROS DEL AÑO PASADO

No en goles, pero sí en asistencias, Sebastián Villa está muy cerca de igualar los números que tuvo el año pasado. Apenas suma una anotación en este 2026, pero en cuanto a pases goles ya se acerca a los que dejó en el 2025.

Fueron diez asistencias y seis anotaciones en el 2025 y ya lleva ocho en esta campaña juntando los registros de la Primera División de Argentina y en la Copa Libertadores.

Despertó en el plano internacional, justo en un torneo en el que luchó por quedarse en la institución y disputar la Copa Libertadores histórica para Independiente de Rivadavia. Tuvo ofertas, pero prefirió quedarse para estar en el certamen al que clasificó a su equipo por el penal definitivo de la Copa Argentina.