VIDEO - Sporting Cristal acorta la diferencia en el marcador contra Junior

La fecha 5 de la Copa Libertadores trajo consigo bastantes sorpresas, en especial para los equipos colombianos, en donde tres de los equipos participantes lograron sacar resultados positivos, tal como lo está haciendo Junior de Barranquilla frente a Sporting Cristal.

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La obligación del 'tiburón' era sumar de a tres puntos para mantenerse con chances de clasificar a la Copa Sudamericana, lo viene consiguiendo con anotaciones tempraneras de Luis Fernando Muriel y Kevin Pérez, pero el conjunto peruano logró descontar justo en el cierre de la primera parte.

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El Estadio Roberto Meléndez fue el encargado de abrirle las puertas a un nuevo partido de Copa Libertadores en donde Junior se convirtió en protagonista finalmente.

Tras varios partidos cediendo puntos y terreno en condición de local, finalmente llegó el compromiso en el que Alfredo Arias palpita una victoria.

Junior se encuentra ganándole de manera parcial a Sporting Cristal por un marcador de 3-1 en donde los protagonistas fueron Luis Fernando Muriel y Kevin Pérez por el lado del conjunto barranquillero.

Mientras que en la escuadra peruana descontó Yoshimar Yotún sobre el minuto 45+4 tras un certero remate de pierna izquierda para vencer al guardameta Jefferson Martínez.

Junior juega con nómina alterna frente a Sporting

Junior sabe que el objetivo ahora pasa a la Liga BetPlay contra Santa Fe en el Estadio Romelio Martínez y, por esa razón, Alfredo Arias puso un equipo alterno ante Sporting Cristal en condición de local. En la portería figuró Jefferson Martínez resguardando a Mauro Silveira para la semifinal.

Por su parte, en la defensa apareció Edwin Herrera que es suplente, Daniel Rivera que también alterna con Lucas Monzón y Jean Pestaña en lugar de Jermein Peña que está sancionado. Por izquierda apareció Jhon Navia por encima de Yeison Suárez.

Próximo partido de Junior en Copa Libertadores

El siguiente reto de Junior en la Copa Libertadores será el último de esta nueva edición y uno de los más difíciles de incluso la temporada entera, ya que deberá viajar a Brasil para jugar contra Palmeiras.

El Allianz Parque será el escenario deportivo que le abra las puertas al compromiso entre Junior de Barranquilla vs Palmeiras que se llevará a cabo el jueves 28 de mayo sobre las 17:00 hora Colombia.