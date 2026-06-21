VIDEO: Uruguay se levanta y le marca el segundo a Cabo Verde

El primer tiempo del Uruguay vs. Cabo Verde por la segunda jornada del grupo H de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, terminó 2 goles a 1 a favor del conjunto charrúa.

Cabo Verde empezó ganando

Kevin Pina, al minuto 21 y de tiro libre, puso la apertura del marcador para Cabo Verde. Al 44, apareció Maximiliano Araújo para estampar la igualdad. Agustín Cannobio, al 45+6, convirtió el segundo para los sudamericanos.

Al tanto de la victoria, en su momento parcial, llegó tras un centro frontal. Dentro del área hubo una habilitación de cabeza y totalmente solo llegó Cannobio para darle la alegría a los uruguayos.

Lea también VIDEO: Cabo Verde le marca golazo de tiro libre a Uruguay en el Mundial

Uruguay quiere avanzar a la siguiente ronda

En la primera jornada de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, como bien se sabe, la selección de Uruguay empató con Arabia Saudita, mientras que Cabo Verde hizo lo propio con España.



“Sudamérica se encuentra con África cuando Uruguay y Cabo Verde se enfrenten en su segundo duelo del Grupo H en Miami, Florida. El equipo charrúa no pudo pasar del empate ante Arabia Saudí en la primera fecha, por lo que busca una victoria que le acerque a las eliminatorias. El cuadro africano, en cambio, viene de ser una de las sensaciones de la primera jornada después de empatar con España en el debut”, reseñó la FIFA previo al duelo.

España ganó

Antes de este mismo encuentro, la selección de España se impuso 4 goles a 0 ante Arabia Saudita. De esta manera, el equipo ibérico encamina su clasificación a los dieciseisavos de final.



“Hemos hecho una primera parte excepcional y una buena segunda mitad. Con los jugadores coincidimos en que necesitábamos más verticalidad y más intensidad y, desde el primer minuto, hemos estado asfixiando al rival y metiéndolo en su propia área. Estamos muy contentos, pero tenemos que seguir creciendo y mejorando. Rodri hizo un partido fantástico, los dos centrales estuvieron extraordinarios y Lamine ya está en perfectas condiciones para afrontar partidos completos”, dijo Luis de La Fuente, DT de España.









