[VIDEO] Valverde se vistió de Mbappé para sentenciar al City: triplete estelar en primer tiempo

Un partido de un equipo necesitado como el Real Madrid contra una fortaleza del Manchester City encabezada por un tridente estelar con Antoine Semenyo, Jeremy Doku y Erling Haaland que alcanzó a recuperarse para este partido. Los madrileños tenían urgencias con una nómina llena de lesionados y sin Kylian Mbappé.

Vea también: A Luis Díaz ya lo tendrían como ganador del Balón de Oro

Ante las ausencias, Álvaro Arbeloa citó a varios jóvenes y a un Thiago Pitarch que se adueñó del mediocampo en las últimas salidas. La no posibilidad de tener a Kylian Mbappé quedó en el olvido por la nueva versión de Federico Valverde que se vistió de héroe para marcar tres goles en tan solo una primera parte.

El volante fue más un extremo en el Santiago Bernabéu, pese a que Brahim Díaz era el llamado a cubrir esa zona en este encuentro frente al Manchester City. Federico Valverde desató la locura ante un Gianluigi Donnarumma que poco o nada pudo hacer, sobre todo en el segundo y tercer gol.

LOS TRES GOLES DE FEDERICO VALVERDE QUE HIZO OLVIDAR A MBAPPÉ

En los primeros minutos, y, aunque el control del balón era más del Real Madrid, el Manchester City llegó al arco de Thibaut Courtois con remates de Jeremy Doku y de Antoine Semenyo que el guardameta belga atajó con facilidad. Los madrileños no despertaban y no habían podido crear acciones de gol hasta los primeros 20 minutos.

Le puede interesar: Juan Cruz Real renunció a su equipo en Chile y vuelve a sonar para un 'grande' de la Liga BetPlay

Sin duda alguna, es una fortuna contar con un arquero que sabe jugar con los pies como Thibaut Courtois que, a los veinte minutos envió un pelotazo a la derecha. Federico Valverde hizo un control orientado que se alargó. Gianluigi Donnarumma achicó mientras el uruguayo lo eludía y con el arco vacío logró abrir la cuenta.

Federico Valverde fue uno en la banda derecha, pero, a partir de ese momento estuvo en todas las zonas del ataque del Real Madrid interiorizando, lugar por donde llegó el segundo tanto del equipo blanco y de nuevo en el costado diestro para su triplete.

A los 27 minutos, como un centrodelantero, Federico Valverde recibió una habilitación que no pudo despejar Rúben Dias y de frente al arquero italiano, Valverde sacó un remate cruzado para vencer de nueva cuenta al guardameta del Manchester City.

Cuando el primer tiempo llegaba a su final con la victoria de dos goles del Real Madrid, Federico Valverde se encargó de poner el tercer tanto después de una jugada colectiva que arrancó en la izquierda, pasó a la derecha con Thiago Pitarch, Brahim Díaz y un pase englobado para el uruguayo que con un sombrerito se zafó de un zaguero y ante Gianluigi Donnarumma definió al fondo.

Lea también: Stefan Medina se vistió de arquero con Monterrey: así le fue en el arco en la Copa de Campeones

Con un primer tiempo en el que Federico Valverde se vistió de héroe ante las ausencias de los delanteros y mediocampistas del Real Madrid, el equipo empezó a sentenciar la serie que se definirá en el Etihad Stadium, casa del Manchester City. La mística del cuadro español en la Champions League vuelve a dar de qué hablar.