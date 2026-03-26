[Videos goles] Nacional perdió 0-3 ante Cruz Azul en el amistoso en Estados Unidos

Atlético Nacional cayó 0-3 frente a Cruz Azul en un partido amistoso disputado este miércoles 25 de marzo en el PayPal Park de San José, California, en una noche en la que el equipo colombiano nunca logró acomodarse en el campo y terminó superado con claridad por el conjunto mexicano.

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Resumen de Cruz Azul vs Nacional

Desde el arranque, el trámite del juego mostró a un Cruz Azul más propositivo, con mayor control del balón y mejor ocupación de los espacios, mientras que Nacional intentaba responder sin demasiada profundidad ni claridad en el último tercio de la cancha.

Las opciones de gol para el cuadro verdolaga fueron escasas durante toda la primera mitad, en la que apenas se aproximó tímidamente al arco rival. Por su parte, la Máquina Cementera insinuó más, aunque tampoco logró traducir su dominio en goles antes del descanso.

El 0-0 con el que se fueron al entretiempo dejaba la sensación de que Nacional aún estaba a tiempo de ajustar, pero el complemento fue otra historia. Cruz Azul salió decidido a marcar diferencias y encontró rápidamente los espacios ante una defensa que comenzó a mostrar fragilidad.

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Kevin Mier solo jugó el primer tiempo en Cruz Azul vs Nacional

Apenas a los seis minutos del segundo tiempo, y ya sin el portero Kevin Mier en cancha, Nicolás Ibáñez aprovechó una acción ofensiva bien elaborada para abrir el marcador y encaminar la victoria del equipo mexicano.

Videos de los goles de Cruz Azul vs Nacional

El golpe no solo fue anímico sino también estructural para Nacional, que diez minutos después volvió a ceder terreno. Al minuto 16, el argentino Luka Romero amplió la ventaja con una definición precisa que dejó sin reacción al conjunto colombiano.

Con el 2-0 en contra, Nacional intentó adelantar líneas, pero terminó exponiéndose aún más en defensa. Cruz Azul, cómodo en el partido, manejó los tiempos y esperó el momento justo para liquidar el compromiso.

Ese momento llegó al minuto 34 del segundo tiempo, cuando Mateo Levy apareció para marcar el 3-0 definitivo, sellando una goleada que reflejó lo ocurrido en el terreno de juego, con un equipo ampliamente superior al otro.

Tras este amistoso, ambos clubes regresarán a sus respectivos países para retomar la competencia oficial.

Próximo partido de Nacional

En el caso de Atlético Nacional, su próximo reto será exigente: visitará a Deportivo Pasto el domingo 29 de marzo en el estadio Libertad, en un duelo clave entre el segundo y el primero de la Liga BetPlay 2026-I.