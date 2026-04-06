En junio del año 2027 vence el contrato del futbolista brasileño Vinícius Jr. con Real Madrid de España y en los últimos días mucho se ha especulado sobre una posible salida del atacante, esto porque todavía no renueva su contrato.



Sin embargo, el mismo jugador sudamericano, que estará con su selección en la Copa del Mundo de la FIFA, sentenció su futuro. Vini se pronunció y dejó claro si se va a ir o no de la escuadra 'merengue', en la que supo jugar el colombiano James David Rodríguez.

Se queda

Previo al encuentro vs. Bayer Múnich de Alemania, por la ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League, el exjugador de Flamengo de Brasil afirmó que está muy feliz en Real Madrid y que quiere seguir muchos años más en la institución. De esta manera, a falta de la renovación, el extremo confirmó que se quedará en su actual club.



"Ojalá pueda seguir aquí muchos años. Aún me queda un año de contrato, pero estoy muy tranquilo. Tengo la confianza del presidente. En el momento correcto haré la renovación. Estoy feliz aquí y quiero seguir muchos años porque es el club de mis sueños”, manifestó Vini, sin rodeos.

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Un jugador clave

Junto al francés Kylian Mbappé, Vinícius Jr. es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid. Con el paso de los años, el futbolista ha ido mejorando y se ha ganado el cariño de muchos hinchas, aunque eso sí, hay algunos aficionados que no lo tienen en su estima.



Entre otras cosas, Vini hizo referencia al duelo contra el equipo del colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda de este martes 7 de abril. Habló sobre lo más importante del cotejo.

¿Mala relación con Xabi?

"Seguramente, la conexión de los jugadores con la afición. Eso siempre cambia la dinámica de los partidos en casa y en la Champions. Viene un buen equipo, pero tenemos experiencia en estos partidos y ojalá podamos hacer las cosas bien”, expresó.



El brasileño también habló sobre Xabi Alonso, que hasta hace poco tiempo fue el director técnico del Real Madrid. El exjugador español y Vinícius Jr. no tenían la mejor relación y esto lo confirmó el mismo atacante.



"Jugaba partidos, pero pocos minutos. Pero cada entrenador tiene sus métodos y yo no conecté como él quería. Pero fue un aprendizaje y ojalá pueda seguir con Arbeloa, que tengo una conexión maravillosa con él y siempre me ha dado confianza”, finalizó, entre otras cosas más.





































