El jueves 30 de julio, Boca Juniors de Argentina eliminó, en la tanda de penales, al Club Deportivo O’Higgins de Chile por los dieciseisavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.



El juez central del cotejo fue el colombiano Wilmar Roldán. No hubo mayor controversia con el árbitro, pero en un momento del encuentro, Roldán protagonizó un llamativo momento con el mediocampista de Boca, Leandro Paredes.

Lo que pasó en la cancha

El hecho surgió después de que Wilmar cobrara un tiro libre directo a favor del conjunto austral. Roldán se dirigía a amonestar a un jugador de Boca Juniors cuando Paredes se le atravesó en el camino.



Leandro, que estuvo en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México con la selección de Argentina, se le plantó al colombiano y ambos tuvieron un choque ‘feroz’ de miradas.

Roldán vs. Paredes

Cuando Roldán intentó seguir caminando hacia el compañero de Paredes, Leandro no lo permitió e incluso lo ‘manoteó’. Tras esto, el árbitro y el jugador se encararon y Wilmar, luego, le pegó un pequeño empujón.

Lo sucedido en la Copa Sudamericana, como era de esperarse, se hizo tendencia a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter. El choque fue muy comentado.

Lo que dijo Paredes

Siguiendo con temas del juego, Paredes, tras el partido, se pronunció. "Hay que levantar el nivel, levantar la atención defensivamente, que seguramente eso nos llevará a mejorar”, expresó, sin rodeos.



“Quedó claro que sufrimos, pero lo importante era clasificarnos y lo hicimos. No estamos conformes con la prestación que hicimos porque queríamos hacer lo que habíamos planeado durante estos días previos al partido. La idea del entrenador está muy clara y queríamos plasmarla, pero no pudimos hacerlo”, añadió, entre otras cosas más.







