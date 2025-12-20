Wolverhampton vs Brentford EN VIVO, 20 de diciembre: hora y canal Premier League

Jhon Arias escogió salir de Brasil en donde lo tenía todo y cumplir su sueño de jugar en Europa. Llegó a un Wolverhampton con la necesidad de tener buenas sensaciones, pensando en la Copa del Mundo, pero todo ha sido diferente a lo que pensaba el colombiano.

En anteriores ediciones de la Premier League, si bien el Wolverhampton peleaba por no descender, logró mantener la categoría con un buen colchón de puntos. Sin embargo, la realidad ahora es completamente distinta. Los Wolves apenas han sumado dos puntos en 16 partidos. No han ganado ningún partido y apenas llevan dos empates.

Sumar de a tres no solo acabaría una racha sin triunfos, sino que daría confianza para pensar en la salvación con más de veinte fechas por delante. Burnley y West Ham están en zona roja con diez y 13 puntos respectivamente, por lo cual un triunfo les pondría a ocho unidades del último descendido, y a 11 del Leeds que está en puestos de salvación.

Por su parte, el Brentford tampoco luce tan cómodo en la competencia en la casilla 15 con 20 unidades. Tiene una buena cantidad de unidades que le ayudan, pensando en poder salvarse con siete puntos de diferencia con el West Ham. Han ganado seis partidos y han empatado en dos ocasiones, una diferencia abismal en el frente a frente con el Wolverhampton.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER WOLVERHAMPTON VS BRENTFORD POR LA FECHA 17 DE LA PREMIER LEAGUE ESTE SÁBADO 20 DE DICIEMBRE

El partido entre el Wolverhampton y el Brentford que se celebrará en el Estadio Molineux tiene realidades distintas entre los rivales. Los Wolves buscan su primera victoria en el certamen y salir de a poco de la zona roja. A partir de las 10 de la mañana en horario de Colombia se jugará el compromiso. Tendrá señal por Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO WOLVERHAMPTON VS BRENTFORD

Colombia, Ecuador y Perú: 10:00 A.M.

México: 9:00 A.M.

Bolivia y Venezuela: 11:00 A.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 12:00 P.M.