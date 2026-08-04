Xabi Alonso arma guerra por un defensor colombiano: Chelsea busca negociar

Después de su fallido intento por el Real Madrid, Xabi Alonso no demoró en tomar otro club para tratar de reivindicarse en los banquillos y para tratar de emular lo hecho en el Bayer Leverkusen, temporada en la que fue campeón de la Bundesliga y fue subcampeón de la UEFA Europa League.

En Chelsea ya comenzó la era de Xabi Alonso con una victoria contra Western Sydney Wanderers Football Club y una derrota en manos del Tottenham Hotspurs. El entrenador español fichó a Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Valentín Barco, Jordan Henderson, Geovany Quenda, Marco Palestra y Emmanuel Emegha.

Sin embargo, el cuadro londinense estaría buscando a un defensor central y ahí aparece uno de los zagueros más codiciados en la actualidad: Jhon Janer Lucumí que lo quieren en la Juventus, en el Como, Sunderland, Bournemouth y ahora se suma el Chelsea en la discusión.

CHELSEA PIENSA EN JHON JANER LUCUMÍ

Bologna había recibido ofertas de la Juventus de 17 millones de euros cuando pedían que pagaran la cláusula de rescisión de Jhon Janer Lucumí de 28 millones de euros. La cláusula venció y ahora esperan una oferta de 25 millones que la Juve todavía no ha alcanzado.

Ante esta demora, el Como puso 20 millones de euros, pero el Bologna se mantuvo igual con la pretensión de recibir por lo menos cinco millones más de lo que proponía el cuadro italiano. Bajo este detalle, la prensa de Italia afirmó que el Chelsea puso sus ojos en el colombiano.

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La idea que tiene Xabi Alonso es poder firmar a un defensor central por la salida de Trevoh Chalobah que iría al Como y Benoit Badiashile que está a un paso del Napoli. En ese sentido, tratarían de hacer caja para llegar a un acuerdo con el Bologna de 25 millones de euros para asegurar a Jhon Lucumí.

De acuerdo con información del Quotidiano Sportivo, “Chelsea puede sacar provecho económico y ahora busca un defensa central, preferiblemente zurdo, y ha sondeado a Lucumí. No jugará la Champions, pero es un club rico y ambicioso en la Premier”.

Por la demora de la negociación con la Juventus, el medio sentenció que, “la sensación es que o bien los Bianconeri, que parten de gira, retomarán la actividad esta semana, o incluso podrían tener que lidiar con un cambio de planes por parte del jugador, que no pretende forzar la situación, en caso de tener alternativas favorables”.

JHON JANER LUCUMÍ, UN MISTERIO PARA DEFINIR SU FUTURO

Después de hacer una muy buena Copa del Mundo con la Selección Colombia, Jhon Janer Lucumí ha estado en el radar de grandes equipos empezando por la Juventus que ha puesto los ojos en el zaguero, pero que se ha demorado, hasta en estos momentos cuando saben que no tendrán que pagar la cláusula de rescisión.

Este detalle había hecho que las negociaciones pararan, pero ahora que expiró, es mucho más sencillo. Se mantienen en convencer al Bologna que no oiría ofertas menores de 25 millones de euros. Como y Al Hilal pusieron 20 millones sobre la mesa y el club italiano al que pertenece Jhon Lucumí rechazó las propuestas.

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Ahora aparece el Chelsea, justo cuando en la Premier League también había mercado con el Sunderland, Bournemouth y hasta el Manchester United. Una guerra por Inglaterra e Italia para definir la contratación del defensor central vallecaucano.

El futuro de Jhon Lucumí todavía espera por un desenlace. Xabi Alonso pretende ficharlo ante la ausencia de dos defensores centrales y con la prioridad de fichar a un zaguero zurdo para esa posición.