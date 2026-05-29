Yamal, Raphinha y Pedri a cambio de Julián Álvarez: Atlético responde a la polémica

La temporada 2025/2026 llegó a su fin y junto con ello se coronaron campeones en las distintas ligas alrededor del mundo, pero este final de temporada también le abre la puerta a un nuevo mercado de fichajes en donde el nombre de Julián Álvarez ha sido el que más ha sonado.

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El delantero argentino campeón del Mundial y de la Champions, ha sido fuertemente vinculado a Barcelona, pero Atlético de Madrid se pronunció de manera contundente hablando sobre información falsa. Sin embargo, la polémica surge por la manera en la que respondió, con una serie de publicaciones en donde hace ofertas por Yamal, Pedri y Raphinha.

Atlético Madrid lanzó ofertas fantasía por Yamal, Pedri y Raphinha

Una inesperada polémica sacudió las redes sociales del Atlético de Madrid luego de varias publicaciones realizadas por la cuenta oficial del club español relacionadas con supuestos fichajes de Lamine Yamal, Pedri y Raphinha a cambio del delantero argentino Julián Álvarez.

Todo comenzó cuando en redes sociales aparecieron publicaciones en tono aparentemente humorístico o provocador en las que se insinuaba que el Atlético estaría dispuesto a negociar con Barcelona si entregaba a algunas de sus principales estrellas jóvenes.

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Julián Álvarez se ha convertido en uno de los futbolistas más cotizados del Atlético de Madrid tras una temporada destacada bajo las órdenes de Diego Simeone. El argentino fue una de las grandes figuras ofensivas del equipo y despertó rumores sobre el interés de varios gigantes europeos. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna negociación oficial entre el Barcelona y el Atlético por el atacante.

Finalmente el club 'colchonero' luego de haber dejado un par de minutos las publicaciones en sus redes sociales, montó una última en la que aclara que no está bien que se difunda información falsa que lo que está haciendo es perjudicándolos, razón por la cual sacaron estos post.

¿Hasta cuándo tiene contrato Julián Álvarez con Atlético de Madrid?

El delantero argentino Julián Álvarez tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio de 2030. El club español lo fichó en 2024 procedente del Manchester City y firmó un vínculo por seis temporadas.

¿En cuánto está evaluado Julián Álvarez?

Según el portal especializado Transfermarkt, el delantero argentino Julián Álvarez tiene actualmente un valor de mercado de 90 millones de euros.

Además, el atacante del Atlético de Madrid llegó a alcanzar un valor máximo de 100 millones de euros tras sus destacadas temporadas entre el Manchester City y la selección argentina.