Junior ya no quiere continuar con Yimmi Chará y Jean Pestaña

Inicia una nueva edición de la Liga Betplay y junto con ello inicia también la ilusión de los equipos para salir campeón, pero el club que tiene mayor responsabilidad sería nada más y nada menos que Junior de Barranquilla, ya que llega con la obligación de defender el bicampeonato y, por qué no, buscar el triplete de títulos.

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Frente a esta situación, el cuadro 'tiburón' justamente está reestructurando su plantilla de jugadores para llevar a cabo una buena labor y cumplir el objetivo, por lo que ya tendría concretadas renovaciones importantes como la de Teo Gutiérrez, está a punto de firmar con Pablo Ortiz y Francisco Fydriszewski, pero también se debe hablar sobre las salidas para equilibrar todo y en donde aparecerían los nombres de Jean Pestaña y Yimmi Chará.

El proyecto de Junior cambió: saldría Yimmi Chará y Jean Pestaña

Junior sigue siendo protagonista por la gran cantidad de movimientos que está llevando a cabo en el mercado de fichajes en cuanto a contrataciones, aunque no se ha hecho ninguna oficial hasta el momento, y también con respecto a la salida de jugadores.

El equipo comandado por Alfredo Arias está en busca de un objetivo muy importante y poco común en el Fútbol Profesional Colombiano, el tricampeonato. Para ello, las directivas y el cuerpo técnico de la institución están trabajando en la reestructuración del equipo y en medio del proceso estaría la salida de Yimmi Chará y Jean Pestaña quienes ya no tendrían en los planes.

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Según se dio a conocer en el programa 'Despierta Win', el periodista José Hugo Illera habló con respecto a la reestructuración del cuadro barranquillero con las salidas del defensor y el mediocampista, aunque todavía tienenn contratos vigentes con el club.

Pestaña tiene contrato vigente por más de un año, pero ya no sería una de las prioridades, por lo que podría salir en condición de préstamo y de hecho ya se estarían evaluando algunas ofertas. Mientras que por el lado del mediocampista con paso por la Selección Colombia sería diferente y, a falta de seis meses de contrato se busca no renovarlo, aunque su salida se complica debido al alto costo de su salario y condiciones laborales.

Jugadores próximos a llegar a Junior

Pablo Ortiz y Francisco Fydriszewski ya aterrizaron en Barranquilla para ultimar detalles con respecto a la contratación de Junior. Se deberán realizar los respectivos exámenes médicos para posteriormente firmar sus contratos, los cuales serían de al menos 3 años.

Mientras que también se está buscando llenar el vacío que dejará la joven promesa de Puerto Tejada, Jhon Navia, en la zona izquierda del 'tiburón' y la solución sería otra de las 'joyas' que hay en el Fútbol Profesional Colombiano, Fabián Correa, quien milita actualmente con Barranquilla FC, pero ya se encuentra llevando a cabo sus pruebas de ingreso.

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Guillermo Paiva estaría próximo a jugar con Medellín

Se está hablando de la salida del atacante paraguayo, Guillermo Paiva, el jugador por el cual liberarían el cupo de extranjero para Fydriszewski. Además, tendría una difícil competencia con el 'polaco' por el puesto titular, por lo que la mejor decisión sería dejarlo ir y precisamente sería Independiente Medellín el que estaría interesado en contratarlo.