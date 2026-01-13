Yoreli Rincón tiene nuevo equipo: ¿Por cuánto tiempo firmó?

Sin duda alguna, Yoreli Rincón es una de las jugadoras más importantes de la historia del Fútbol Profesional Colombiano. Fue pionera en la disciplina al abrir camino saliendo de Colombia para firmar con el XV de Piracicaba de la Liga de Brasil y, posteriormente, firmó contrato con el Malmo de Suecia en donde jugó la UEFA Champions League estirando cada vez más la historia.

En la Selección Colombia también brilló hasta que la dejaron de convocar y quedó relegada a la espera de una nueva oportunidad que nunca llegó. A nivel de clubes con Atlético Huila ganó la Copa Libertadores en 2018. Su último año fue estelar con la camiseta del Palmeiras.

Nuevamente en Brasil logró ganar el Campeonato Paulista en dos ocasiones y ganó la Copa de Brasil. Se despidió con tres títulos y con la deuda pendiente a nivel internacional en la Copa Libertadores y en el Brasileirao. No obstante, ahora espera dejar el pasado atrás y buscar el trofeo liguero y el continental con Santos.

SANTOS DE BRASIL PRESENTÓ A YORELI RINCÓN

Como flamante contratación, Yoreli Rincón tendrá una nueva chance en Brasil firmando contrato con el Santos. Dejó a Palmeiras, pero no cambia de a mucho con su continuidad en suelo brasileño y en el estado de Sao Paulo.

Santos es uno de los clubes más importantes, no solo en Brasil, sino a nivel continental, pues, marcó el rumbo de la Copa Libertadores al ganar los dos primeros títulos. Yoreli Rincón llega a un club con mucha historia como el ‘Peixe’ en donde espera apuntar por títulos.









La nacida en Piedecuesta, Santander ya tenía un precontrato con Santos desde hace una semana, y el 12 de enero la presentaron oficialmente en el club brasileño. Yoreli Rincón firmó un vínculo de dos años con la institución de Brasil. Espera poder ganar los títulos nacionales y por qué no, pelear por la Copa Libertadores en este 2026.









Con su cambio de rumbo en el Brasileirao se acaban los rumores que ponían a la volante de vuelta a la Liga BetPlay Femenina en medio de un mercado de fichajes interesante por el regreso de Catalina Usme al América de Cali.

Jugó en Atlético Huila, Junior y Atlético Nacional en Colombia. En cada uno de esos tres dejó una huella imborrable, especialmente en el cuadro huilense conquistando la Copa Libertadores. Una vez se despidió del cuadro antioqueño, afirmó que terminó siendo su ‘gran amor’.

En la presentación de Yoreli, la jugadora afirmó que, "estoy muy contenta de estar aquí. Elegí estar en el Santos y estoy segura de que tomé una buena decisión. Me siento feliz de estar aquí, en un club con tanta historia. Tengo muchas ganas de demostrar mis cualidades y ayudar en todo lo que pueda en 2026".