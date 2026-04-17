Yoshan Valois no sería titular en Lanús: DT explicó qué le hace falta

Uno de los grandes goleadores del Fútbol Profesional Colombiano en el segundo semestre del 2025 fue nada más ni nada menos que el delantero del Deportivo Pasto, Yoshan Valois. Con diez anotaciones, el ariete logró ganarse el reconocimiento en diferentes ligas y terminó saliendo del cuadro pastuso.

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En primera instancia, el atacante que quedó entre los máximos goleadores del segundo torneo del 2025 iba a jugar en Europa cerca de firmar con el Akhmat Grozny de la Liga Premier de Rusia. Por un tema económico en las negociaciones entre los equipos, el oriundo de Istmina, Chocó terminó regresando al Pasto. Afortunadamente, sí se consolidó un negocio, esta vez con Lanús.

Como ‘Granate’, Yoshan Valois ya lleva dos goles en los dos partidos en los que ha ingresado en los complementos, primero contra Banfield en el clásico y luego estrenándose en la Copa Libertadores con un tanto de goleador al estar en la jugada cuando le quedó un rebote tras la atajada del portero rival. Sus anotaciones han aparecido en partidos importantes, pero no le alcanzará para ser titular.

MAURICIO PELLEGRINO REVELÓ QUÉ LE HACE FALTA A YOSHAN VALOIS PARA SER TITULAR

No iba a ser de un día para otro su titularidad después de llegar a un nuevo equipo. Tendrá que hacer un proceso de adaptación para poder ser inicialista en los próximos partidos, pero poco a poco ha demostrado su capacidad goleadora con dos anotaciones en un clásico y en Copa Libertadores para ganar un juego cerrado contra Always Ready.

El entrenador de Lanús, Mauricio Pellegrino se refirió al comienzo del delantero, pero dejó claro que el delantero necesita adaptarse a la Primera División de Argentina. Pellegrino afirmó que, “Yoshan está en un periodo de adaptación y se tiene que poner bien. Hay partidos en los que uno cree que es mejor que empiece y otros en los que es mejor que termine, depende de la situación”.

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Además de la necesidad de tener una mejor adaptación en el cuadro ‘Granate’, Mauricio Pellegrino también dejó claro que hay varios aspectos que todavía le faltan y para no correr riesgos con el delantero, “son muchas cosas juntas, lesiones, chicos que se tienen que poner bien, hay gente que está haciendo un esfuerzo”.

YOSHAN VALOIS CONFIRMÓ QUE FALTAN COSAS POR MEJORAR

Después del partido en el que Yoshan Valois respondió en el complemento con ese tanto que le dio la victoria a Lanús contra Always Ready para tomar la tercera plaza del grupo de Copa Libertadores y revertir la mala cara del debut cuando perdieron contra Mirassol.

Yoshan Valois anotó y demostró toda su felicidad por ese tanto, “muy contento, la verdad, de entrar en el segundo tiempo y marcar mi primer gol en Libertadores. Veníamos de perder un partido en Brasil. Sabíamos que teníamos la obligación de sumar los tres puntos en casa y lo logramos”.

Describió su anotación y dejó claro que cuenta con esa capacidad de estar en el área cuando queda un rebote, “siempre confío en esa jugada, soy ‘9’ y tengo que estar pendiente a cualquier jugada. Antes de que mi compañero cobre podía arrancar y ahí veo la oportunidad de poder empujarla”.

Pero, aunque celebró su primer gol, el delantero chocoano puso la cara y es consciente de la necesidad que tiene de mejorar, “hay cosas que mejorar personalmente, pero es un grupo muy aguerrido. Dimos todo hasta lo último. Tuvimos muchas ocasiones, pero no las concretamos; hay que seguir trabajando”.

PRÓXIMOS PARTIDOS DE YOSHAN VALOIS CON LANÚS

Después de la Copa Libertadores, Yoshan Valois vuelve a la Primera División de Argentina para visitar en la fecha 15 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Seguramente, en este compromiso, el ex Deportivo Pasto no sería titular a la espera de que su adaptación mejore. Ese juego será el lunes 20 de abril a las 7:45 de la noche en horario de Colombia.

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Por su parte, en la Copa Libertadores, Lanús tendrá que demostrar la autoridad en condición de local cuando reciban nada más ni nada menos que a Liga de Quito que es el líder de la tabla de posiciones con seis unidades, producto de dos victorias de dos posibles.