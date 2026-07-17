La selección de Francia, como bien se sabe, quedó eliminada en las semifinales de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se termina de llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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España eliminó a Francia

El equipo que acabó con los sueños del combinado galo de volver a ganar el trofeo fue el de España, que es dirigido por Luis de La Fuente y que el próximo domingo 19 de julio se va a ver las caras en la gran final con la selección de Argentina.



Tras la eliminación de Francia del certamen orbital, la prensa europea afirma que el cambio de director técnico está cada vez más cerca que lejos. Didier Claude Deschamps dejaría su cargo.

Zidane se acerca al equipo galo

Antes del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, se dijo que Zinedine Yazid Zidane sería el apuntado para tomar el lugar de Didier en el banquillo técnico de la selección de Francia.



Y bien, esto cada vez se confirma más. Fabrizio Romano, especializado en el mercado de fichajes, dijo en las últimas horas que, efectivamente, el reconocido exjugador será el nuevo entrenador de la escuadra gala.

Romano lo confirmó

“Zinedine Zidane será el próximo entrenador principal de Francia, nunca hubo dudas desde noviembre, ya que se tomó una decisión clara. Zidane ya ha organizado su equipo de asistentes y los documentos se firmarán formalmente este mes. Llevará a Francia a la Nations League, la Euro 2028 y la Copa del Mundo 2030”, contó Romano a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Se espera, de esta manera, que la federación francesa, en los próximos días o semanas, anuncie la salida de Didier Claude Deschamps y el arribo de Zinedine Yazid Zidane. Se vienen días importantes.