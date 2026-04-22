A 50 días del Mundial, ciudadanos mexicanos se muestran temerosos, ¿por qué?

A 50 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, comienzan a aparecer señales de preocupación en uno de los países anfitriones. En México, una parte importante de la población manifiesta dudas sobre las condiciones en las que se desarrollará el torneo.

Las razones de la preocupación de los mexicanos

De acuerdo con un estudio reciente de Ipsos, el 56 % de los mexicanos se muestra preocupado por la realización del evento, principalmente debido al narcotráfico. Esta cifra refleja un contexto social complejo que se cruza con la expectativa de albergar una de las citas deportivas más importantes del mundo.

La percepción de inseguridad es aún más amplia. El 79 % de los encuestados afirmó temer a la delincuencia común, mientras que el 74 % expresó inquietud frente al crimen organizado. Estos datos evidencian que la seguridad será uno de los grandes retos para la organización del Mundial.

Además, el nivel de confianza en la logística del evento no es alto. Solo el 11 % considera que México está “muy bien organizado” para ser sede, mientras que un 43 % asegura sentirse poco o nada confiado en que habrá garantías suficientes durante la competencia.

El estudio también revela preocupaciones adicionales que rodean el evento. Un 46 % cree que el conflicto internacional entre potencias podría afectar el desarrollo del torneo, y apenas el 14 % considera que el Mundial traerá más seguridad al país, lo que contrasta con el discurso habitual sobre el impacto positivo de estos eventos.

En el plano social y económico, los ciudadanos también manifestaron inquietudes relacionadas con el aumento de precios (65 %), el uso de recursos públicos y la seguridad de los visitantes extranjeros (54 %), así como problemas de movilidad y percepción internacional del país.

Incluso, voces como la de Enrique de la Madrid han advertido sobre la posibilidad de manifestaciones sociales durante el torneo, señalando que no sería positivo proyectar una imagen de celebración mientras persisten conflictos internos sin resolver.

Otro dato llamativo es que el 55 % de los encuestados considera que lo mejor sería cancelar el Mundial o cambiar de sede, frente a un 45 % que prefiere mantenerlo como está previsto. Esto demuestra una división clara en la opinión pública.

Pese a este panorama, México se mantiene como uno de los ejes del torneo, albergando 13 partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El país será además escenario del partido inaugural el 11 de junio en el estadio Azteca, donde comenzará oficialmente una Copa del Mundo que, más allá del fútbol, estará marcada por importantes desafíos fuera de la cancha.