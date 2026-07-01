En las últimas horas, a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter, se hizo viral un video del italiano Carlo Ancelotti, director técnico de la selección de Brasil.

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Ancelotti vive el Mundial

El exentrenador del poderoso Real Madrid de España y Everton de la Premier League de Inglaterra fue captado en un entrenamiento del equipo brasileño haciendo ‘series’ o ‘dominadas’ junto a uno de sus ayudantes.



La intención del juego era no dejar caer la pelota. Carlo Ancelotti dominaba, se la pasaba a su ayudante, y viceversa. Pero, en un momento, el experimentado entrenador no pudo controlar bien la esférica y se le fue al suelo.

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El video

Esto generó una reacción jocosa por parte del mismo Carlo Ancelotti. El estratega se enfadó, pero a la vez soltó una risa por dejar caer la bola. Los integrantes del cuerpo técnico brasileño tampoco contuvieron la risa.

El video, como era de esperarse, ha sido muy comentado y compartido. Carlo Ancelotti, mientras avanza la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, se divierte.

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Brasil, en octavos

La selección de Brasil, como bien se sabe, en dieciseisavos de final de la máxima fiesta del deporte rey, eliminó hace unos días a su similar de Japón. El combinado sudamericano sueña con volver a quedar campeón.



Aunque Brasil sigue avanzando en la Copa del Mundo, todavía no convence con su estilo de juego. Muchas personas han criticado al director técnico Carlo Ancelotti, mientras otros aplauden que se estén dando los resultados. Habrá que esperar para conocer si la selección de Brasil podrá seguir avanzando en el torneo que, cada vez, se acerca a su final.







