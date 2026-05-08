Letra de 'Dai Dai', la canción de Shakira para el Mundial 2026

Shakira reveló un adelanto de la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y rápidamente empezó a generar expectativa entre los aficionados alrededor del planeta.
La artista barranquillera compartió parte de la letra del tema, en el que mezcla frases en inglés con expresiones latinas e italianas, y un ritmo que apunta a convertirse en uno de los himnos deportivos del próximo año.
El coro incluye frases pegajosas como “Dai, dai, we go, dale, ale, let's go”, apostándole a una combinación multicultural muy ligada al ambiente que tendrá el Mundial de 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Letra de la canción de Shakira
Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
Knew from the day you were born
Here in this place, you belong
You've been this brave all along
What broke you once made you strong
Dai, dai, we go, dale, ale, let's go
Dai, dai, we go, dale, ale, let's go
Dai, dai, we go, dale, ale, let's go
Dai, dai, we go, dale, ale, let's go
Shakira ya tiene una larga historia ligada a las Copas del Mundo, pues participó musicalmente en las ediciones de 2006, 2010 y 2014, consolidándose como una de las artistas más asociadas al fútbol internacional.
Especialmente recordada sigue siendo Waka Waka (This Time for Africa), uno de los himnos deportivos más exitosos de todos los tiempos y que todavía suena en diferentes escenarios futbolísticos alrededor del mundo.
'Dai Dai', canción de Shakira, en español
Lo supe desde el día en que naciste
Aquí, en este lugar, perteneces
Siempre has sido así de valiente
Lo que te rompió una vez te hizo fuerte
Por ahora, la barranquillera solo ha publicado este pequeño adelanto de la canción, mientras que el lanzamiento completo del tema se produciría en los próximos días junto con toda la campaña oficial del Mundial 2026.
En redes sociales, miles de seguidores ya reaccionaron al fragmento compartido por Shakira, destacando tanto el mensaje motivacional de la letra como el regreso de la cantante colombiana a los himnos mundialistas.