Chapecoense oficializó nueva camisa homenaje a Colombia: “Una relación marcada”

Después de algunos años en la segunda división de Brasil, el Chapecoense regresó a la máxima categoría en busca de mantenerse por muchos años y para jugar competencias internacionales que recuerdan bastante a ese 2016 cuando lograron clasificar nada más ni nada menos que a la final de la competencia.

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En esa final se tenían que ver las caras con Atlético Nacional el 30 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot y luego el 7 de diciembre en el Estadio Major Antonio Couto Pereira de Curitiba. Infortunadamente, no pudieron enfrentarse después de un trágico accidente que ocurrió cuando los brasileños estaban viajando a Medellín.

El 28 de noviembre, el avión que transportaba a los jugadores de Chapecoense se estrelló con una montaña en Cerro Gordo (mejor conocida como Cerro Chapecoense después del suceso) en la Unión, Antioquia. Ese infortunio dejó a 71 personas muertas entre el cuerpo técnico, jugadores, directivos, periodistas y personal de la aerolínea LaMia.

EL NUEVO HOMENAJE DE CHAPECOENSE PARA COLOMBIA

La Conmebol le dio el título a Chapecoense sin haber jugado la serie, pero por lo acontecido, la decisión fue clara y Atlético Nacional lo entendió a la perfección. Un suceso doloroso en el que los verdolagas estuvieron pendientes de la evolución de los fallecidos y de los sobrevivientes.

A partir de ese momento se forjó una relación que trasciende y que ya lleva más de nueve años dando de qué hablar. Chapecoense sacó una camisa con franjas verdes y blancas, similar al de Atlético Nacional para este 2026. En un cumpleaños del cuadro antioqueño, también escribieron, “por nuestros colores, por nuestros vínculos eternos, por nuestra historia. ¡Felicidades Atlético Nacional!".

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Ha habido un montón de alusiones al Atlético Nacional por parte del club brasileño y ahora el 23 de marzo, Chapecoense lanzó un nuevo uniforme exclusivo para el arquero que simboliza el respeto que le tienen a Colombia y a esa relación que se generó después de ese accidente en 2016.

Un modelo amarillo con cuello rojo y con líneas en las mangas azules que se conecta inmediatamente con el uniforme de la Selección Colombia y la bandera del país cafetero. La publicación estaba acompañada, “una capa que conlleva significado, memoria y reconocimiento. La nueva camiseta de portero del Chapecoense representa, en colores, una relación marcada por el respeto, la solidaridad y la historia. Para siempre”.

EL 28 DE NOVIEMBRE SE CUMPLEN DIEZ AÑOS DEL ACCIDENTE DE CHAPECOENSE

El tiempo pasa muy rápido y el 28 de noviembre de 2026 se cumplirá una década del infortunado hecho del accidente del avión que transportaba a la delegación brasileña que esperaba llegar a Colombia para ese partido de Copa Sudamericana. Este hecho terminó generando una conexión inmediata entre los dos países y los dos clubes.

Los acontecimientos que quedarán grabados para la historia permitieron esa unión, pero acabó con un equipo entero. Solo hubo cuatro sobrevivientes y solo Alan Ruschel siguió en activo jugando en clubes brasileños.

CHAPECOENSE DEFINIÓ UNIFORME HOMENAJE A NACIONAL EN 2026

El uniforme con el que está jugando Chapecoense en el Brasileirao 2026 tras su regreso a la máxima categoría es también una muestra de la unión y de la relación que se ha forjado con los dos clubes. El color verde une a las dos instituciones a diez años de los sucesos infortunados.

Antes de arrancar el Brasileirao en el 2026, las redes sociales del Chapecoense oficializaron el uniforme recientemente citado de colores verdes y blancos que alude a Atlético Nacional. El club indicó que, “en nuestros momentos más difíciles, el verde de nuestros colores nos unió. Diez años después, en un acto de recuerdo y respeto, la camiseta OF.1 de la temporada 2026 será un símbolo de historia y gratitud”.