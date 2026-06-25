Muchos hinchas de la selección de Portugal y seguidores de Cristiano Ronaldo, considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, se preguntan si el astro abandonó la concentración del equipo luso.

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La foto de CR7

El futbolista del Al Nassr de la liga de Arabia Saudita es el gran referente del conjunto europeo en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Sus seguidores se preguntan si dejó la concentración de Portugal por una foto que publicó a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter, con Georgina Rodríguez, su pareja.

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¿Cristiano abandonó la concentración lusa?

Cristiano Ronaldo no habría dejado la concentración de Portugal. La imagen publicada con su pareja, se presume, se debe a un tiempo en familia que la selección de Portugal le concedió a los jugadores.



Y ya que se habla del exjugador del poderoso Real Madrid de España y Manchester United de la Premier League de Inglaterra, este, tras el duelo contra Uzbekistán, que quedó 5 a 0, se pronunció.

Palabras de CR7

“Fue una semana oscura. Parecía que ya estaba RETIRADO DEL FÚTBOL. Fue difícil, lo tengo que confesar, pero estamos de vuelta”, manifestó. En la primera fecha del grupo K, los lusos empataron con la República Democrática del Congo.



“Estoy muy contento, pero para mí lo más importante es el trabajo y la confianza que hemos mostrado. El equipo ha jugado realmente bien y ha mejorado mucho. Como dice el dicho, toda nube esconde un resquicio de esperanza. Obviamente, hablando en lo personal, los récords siempre están bien, pero mi objetivo siempre ha sido ayudar al equipo nacional a lograr sus objetivos”, añadió.