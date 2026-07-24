Hijo de Jhon Mario Ramírez fue capturado, ¿por qué?

Mateo Ramírez, hijo del fallecido exfutbolista Jhon Mario Ramírez, fue capturado el pasado jueves 23 de julio durante un operativo adelantado en un predio del norte de Bogotá por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

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Las autoridades señalaron que el exjugador es investigado por su presunta relación con la organización delincuencial conocida como 'Los Cyber', dedicada, según la investigación, a cometer fraudes digitales mediante diferentes modalidades.

De acuerdo con la Fiscalía, esta estructura criminal utilizaba aplicaciones de mensajería y portales falsos para obtener acceso a cuentas bancarias, teniendo como principales víctimas a personas de la tercera edad.

El ente acusador explicó que el modus operandi consistía en contactar a los usuarios mediante llamadas y mensajes, ofreciéndoles supuestos servicios de seguridad para proteger sus cuentas bancarias y, posteriormente, obtener información que les permitía apropiarse del dinero.

En ese proceso, las autoridades presumen que Mateo Ramírez habría facilitado una de sus cuentas bancarias para el ingreso de recursos de origen ilícito, razón por la cual quedó vinculado a la investigación que se adelanta contra la organización.

El operativo se desarrolló de manera simultánea en varias ciudades del país y dejó 16 personas capturadas, como parte de la ofensiva de las autoridades contra las redes dedicadas al fraude informático.

Mateo Ramírez, quien está próximo a cumplir 27 años, debutó como futbolista profesional en 2021 con Patriotas Boyacá y actualmente se encontraba sin equipo. Es hijo de Jhon Mario Ramírez, recordado volante que falleció en 2021 tras complicaciones derivadas del covid-19.

Trayectoria de Jhon Mario Ramírez

Jhon Mario iba a debutar como DT en ese 2021 al frente de Patriotas. Como futbolista se desempeñó en Millonarios, Santa Fe, Medellín, Deportivo Cali, Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Deportes Quindío, Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó y Deportivo Pereira, además de haber sido convocado a la Selección Colombia.