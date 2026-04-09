Hincha de Junior fue asesinado luego del partido contra Palmeiras en Cartagena

Una jornada que debía ser de fútbol terminó en tragedia en Cartagena de Indias, donde un hincha perdió la vida en medio de disturbios registrados el miércoles por la noche tras el partido entre Junior FC y Palmeiras por la Copa Libertadores.

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La víctima fue identificada como Gabriel Acosta, un hombre de 31 años, oriundo de la ciudad y miembro de una barra del equipo barranquillero, quien fue atacado en vía pública.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el joven recibió múltiples heridas con arma blanca en un hecho perpetrado por dos individuos que se movilizaban en motocicleta, situación que quedó registrada en videos difundidos en redes sociales.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier Gelver Yecid Peña, confirmó lo ocurrido y anunció medidas para dar con los responsables.

“Lastimosamente una persona perdió la vida (...) vamos a ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos para la persona que brinde información”, señaló el oficial en rueda de prensa, donde además indicó que se incautaron más de 500 armas blancas, entre machetes y cuchillos.

Versiones de medios locales apuntan a que los disturbios habrían sido protagonizados por hinchas de Real Cartagena, equipo de la segunda división que no participa en el torneo continental.

El encuentro se llevó a cabo en Cartagena debido a las obras de remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla, lo que trasladó el espectáculo deportivo a la capital de Bolívar.

Desde horas previas al compromiso ya se vivía un ambiente tenso, con la aparición de mensajes amenazantes contra los seguidores del Junior, incluyendo carteles con la frase “muerte al tiburón”.

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Las autoridades hablaron tras los disturbios en Junior vs Palmeiras

Por su parte, el secretario del Interior de la ciudad, Bruno Hernández, fue contundente al rechazar los hechos: “Para nosotros no son hinchas ni barristas, los vamos a tratar como delincuentes que se disfrazan de hinchas para cometer este tipo de acciones”. Además, informó que otras tres personas resultaron heridas, aunque no se reportaron daños al transporte público.

El clima de violencia contrastó con el ambiente festivo que había rodeado la llegada de Palmeiras a la ciudad, en una jornada que terminó opacando el empate 1-1 entre ambos equipos, con goles de Teófilo Gutiérrez y Ramón Sosa.