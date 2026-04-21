Mary Valencia, futbolista colombiana nacionalizada chilena, sufrió comentarios racistas

La futbolista Mary Valencia se convirtió en protagonista de un nuevo caso de racismo en el fútbol sudamericano, luego de recibir múltiples insultos en redes sociales tras una destacada actuación con la selección chilena femenina.

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El episodio se presentó en una publicación oficial de Selección de Chile, donde la delantera fue elogiada por su rendimiento en la victoria 3-1 frente a Uruguay, en el marco de la Liga de Naciones clasificatoria al Mundial de Brasil 2027.

Sin embargo, lo que debía ser un reconocimiento deportivo terminó derivando en una ola de comentarios racistas, en los que incluso se cuestionó su representación del país, pese a que Valencia reside en Chile desde los 11 años y obtuvo la nacionalidad en 2021.

Ante esta situación, la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino de Chile salió en defensa de la futbolista, rechazando de manera contundente cualquier tipo de discriminación y respaldando su rol dentro del fútbol chileno.

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Defienden a Mary Valencia de ataques racistas

“Mary Valencia es una jugadora importantísima para nuestro país y a nivel de club”, afirmó Javiera Moreno, presidenta del sindicato, en declaraciones al medio BioBio, destacando además su impacto deportivo.

La dirigente también resaltó la trayectoria reciente de la atacante, quien fue elegida como la mejor jugadora de la liga femenina chilena en 2025, subrayando tanto su rendimiento en cancha como su calidad humana.

“Lo demás, el racismo y el ataque de bots, no tiene cabida y está muy por fuera de los valores del deporte”, agregó Moreno, en un mensaje que apunta a generar conciencia sobre este tipo de conductas.

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El caso de Valencia no es aislado, ya que se suma a otros episodios recientes de discriminación en el fútbol de la región, como los insultos xenófobos registrados en un partido entre Huachipato y Carabobo FC por la Copa Libertadores 2026.

En aquel caso, la Conmebol abrió un expediente disciplinario tras la denuncia pública de los jugadores venezolanos, reflejando que el racismo sigue siendo una problemática vigente en el fútbol sudamericano, que exige respuestas más contundentes desde las instituciones.