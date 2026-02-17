Medellín recibió inesperada visita antes de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2026 está por iniciar para los clubes colombianos con la presencia del Deportes Tolima y del Deportivo Independiente Medellín que esperan clasificar, primero, a la fase III y luego, a la fase de grupos. Los tolimenses enfrentarán a Deportivo Táchira, mientras que los medellinenses se medirán con Liverpool de Uruguay.

Alejandro Restrepo se juega sus cartas en el banquillo del Deportivo Independiente Medellín por los resultados que ha dejado en la Liga BetPlay 2026-I. La Copa Libertadores, y este cruce con Liverpool decidirá el futuro del entrenador antioqueño, dado que está en entredicha su continuidad.

El club ya concentra en Montevideo a la espera de que llegue el comienzo del partido en el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera a partir de las 7:30 de la noche en horario de Colombia. Los ‘Poderosos’ tendrán que sacar adelante esta serie para sellar la clasificación y para respaldar de manera categórica a Alejandro Restrepo. Durante la concentración en la capital uruguaya, recibieron una inesperada visita.

WASHINGTON AGUERRE ESTUVO EN EL ENTRENAMIENTO DEL MEDELLÍN

El año pasado, Washington Aguerre fue uno de los grandes arqueros de la Liga BetPlay. La afición de Medellín le tiene mucho cariño y se lo hicieron saber durante su estancia en suelo medellinense y mientras atajó en el cuadro ‘Poderoso’ disputando dos finales, infortunadamente, las dos con derrotas.

Washington Aguerre regresó a Uruguay para firmar nuevamente con Peñarol, pero dejó grandes sensaciones en la institución medellinense, tanto que fue el invitado en medio de la última sesión de entrenamiento del Deportivo Independiente Medellín para preparar el duelo con Liverpool.

Durante la sesión de entrenamiento, Washington Aguerre fue protagonista compartiendo con sus excompañeros y con los nuevos fichajes que llegaron al Deportivo Independiente Medellín. Aguerre, que ahora juega en Peñarol estuvo de cerca en la preparación antioqueña.

En la cuenta oficial del Medellín, publicaron fotos con el anterior guardián del arco que estuvo siguiendo de cerca el entrenamiento previo al duelo contra Liverpool de Uruguay. Para Alejandro Restrepo y sus dirigidos, sacar la victoria en Montevideo será crucial para encaminar la clasificación en condición de local el miércoles 25 de febrero.

La publicación con el arquero charrúa demuestra el cariño que le tiene la afición del Medellín. De hecho, pidieron su regreso al cuadro medellinense. En su lugar llegó Salvador Ichazo de grandes sensaciones en el Deportivo Pereira, pero no ha podido estar a la altura en este arranque como ‘Poderoso’.