Oficial: Jhon Viáfara recuperó su libertad tras siete años

Sin duda alguna, el recuerdo de la Copa Libertadores de 2004 no se borra para el Once Caldas y menos para Jhon Viáfara. El volante colombiano que actuó en la Selección Colombia fue determinante para el primer título internacional para los caldenses.

Vea también: Medellín tomó nueva decisión con el futuro de Alejandro Restrepo

Infortunadamente, el 19 de marzo de 2019, el volante vallecaucano fue capturado en Cali, y extraditado a Estados Unidos en 2020 por un tema de narcotráfico con el Clan del Golfo y por participar en el tráfico de drogas entre 2008 y 2016. Bajo ese panorama, el exjugador tuvo que cumplir una condena.

Inicialmente, la pena era de doce años entre las rejas, pero hubo una reducción cumpliendo poco más de la mitad de la condena que permitió que Jhon Viáfara saliera libre y recuperara esa libertad que buscaba recobrar.

El héroe de la Copa Libertadores en el 2004 estuvo siete años en prisión y a falta de cinco años para terminar con esa pena que se le impuso, logró salir este 7 de febrero de 2026. Su buena conducta fue vital para que las autoridades estadounidenses tomaran la decisión.

JHON VIÁFARA ENTRE REJAS EN COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con información de La Patria, a finales del 2025, ya había señales de que Jhon Viáfara podía quedar suelto en los próximos meses. El vallecaucano tuvo contacto directo con familiares y allegados, indicando que, por su conducta, se le había reducido la pena.

Le puede interesar: Minnesota se ilusiona con James: ¿Cuándo será su debut en condición de local?

Justamente, dos meses después, tras pasar un año en Colombia y seis en Estados Unidos preso, el exjugador recuperó su libertad. Ya habría regresado a suelo colombiano después de la decisión de la Corte del Distrito Este de Texas.

Además, apareció la primera foto del caleño en las redes sociales con una imagen del periodista Jaime Dinas con el volante y un mensaje claro que decía, “hoy es un día diferente, único e inigualable, además de especial, al reencontrarme con Jhon Eduis Viáfara Mina, campeón de Libertadores con Once Caldas y campeón 2000 con América de Cali, ex Selección Colombia e internacional en Europa. TQM+ mi Jhon Eduis y bienvenido a casa”.

Lea también: Fichaje 'top' del Tolima se cayó a último momento: no pasó los exámenes médicos

El vallecaucano logró salir antes de tiempo gracias a su buen comportamiento en Estados Unidos. Habrá que esperar los próximos pasos del volante ya de regreso a la libertad y en Colombia nuevamente.