Omar Pérez hizo una promesa: así va su recuperación

Este miércoles 11 de febrero se cumple una semana desde que se prendieron las alarmas con el estado de salud de Omar Sebastián Pérez, exjugador argentino que dejó huella en Independiente Santa Fe. El máximo ganador de títulos en la historia del club se quedó en Bogotá y sufrió un infarto.

La noticia sacudió al hincha cardenal y al Fútbol Profesional Colombiano (FPC); pues, además de haber jugado en Santa Fe, Omar también estuvo en clubes como Real Cartagena, Junior, Deportivo Independiente Medellín y Patriotas Boyacá. La Academia OP10 notificó que el miércoles 4 de febrero sintió dolores en el pecho, fue a la Clínica Marly y confirmaron que tenía un infarto. Por fortuna, lograron responder con rapidez.

Esa velocidad fue clave para que mejorara su salud. Lo mantuvieron en la unidad médica bajo supervisión de los profesionales, y, afortunadamente, ya está en su casa junto con su familia, claro está, no puede abusar y deberá seguir constantes indicaciones médicas para seguir recuperándose.

LA PROMESA QUE HIZO OMAR PÉREZ Y SU MEJORÍA DE SALUD

Los médicos afirmaron que su situación estaba estable y a tiempo de prevenir lo peor. Omar Pérez reaccionó en las redes sociales el viernes 6 de febrero en donde escribió en Instagram, “realmente da mucha emoción la cantidad de mensajes. La evolución fue progresiva y constante. Ya me siento mucho mejor y con ganas de que llegue el alta médica. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Fue una decisión rápida que ayudó al corazón a estar muy bien".

Justamente, el domingo llegó el alta médica y su esposa, Natalia Gueren subió una historia en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje, “en casa. Juntos a la par, pero de vacaciones, por favor, por si no fui clara en los pedidos".

Lo último que se supo fue por medio de Mariano Olsen que subió una publicación en X que decía, “OMAR PÉREZ se recupera en su casa del infarto sufrido el viernes. “Mi prioridad es sanar completamente, estar bien para mi familia y, poco a poco volver a mis actividades cuando sea el momento adecuado””.

Además, el ex mediocampista también hizo una promesa después del alta médica y de regresar junto a su familia, “prometo hacerlo sin apresurarme y siguiendo todo al pie de la letra”. Bajo ese panorama, su estado de salud responde a la velocidad que fue tratado por los médicos.

Ya en casa, habrá que esperar más reportes de su mejora, dado que, aunque ya está mejor y recibió el alta médica, debe ser riguroso con su vida para evitar cualquier recaída u otra alarma con otro aviso de un infarto.