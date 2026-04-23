Padre de Luis Díaz recordó su secuestro y reveló que fue traicionado

Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano Luis Díaz, volvió a referirse al secuestro del que fue víctima en octubre de 2023, revelando detalles inéditos sobre cómo se produjo este hecho que conmocionó al país.

Mane Díaz dio detalles de su secuestro

En una entrevista concedida al podcast 'Conducta delictiva' Díaz aseguró que todo se originó a partir de una traición dentro de su círculo cercano. “Caí en la más fácil (…) con una persona muy cercana a mí”, afirmó, dejando ver que fue engañado por alguien en quien confiaba plenamente.

El padre del jugador del Bayern Múnich explicó que el día del secuestro fue convencido de asistir a una supuesta reunión relacionada con apoyos políticos, sin sospechar que se trataba de una trampa cuidadosamente planeada.

Según su testimonio, al llegar al lugar acordado fue interceptado por hombres armados que se movilizaban en motocicletas, quienes lo retuvieron junto a su esposa y lo obligaron a desplazarse hacia una zona rural.

Lea también [Video] Hinchas del Pereira vandalizaron el carro de un jugador

En medio del confuso episodio, la persona que lo había citado abandonó el lugar sin dar aviso ni intentar ayudar, lo que reforzó la idea de que había sido entregado a sus captores.

¿Por cuánto tiempo estuvo secuestrado el papá de Luis Díaz?

El secuestro se extendió durante doce días, en los que Díaz fue trasladado constantemente por zonas selváticas y montañosas del noreste colombiano, enfrentando condiciones climáticas adversas y largas caminatas que afectaron seriamente su estado físico.

Seis días después de su captura, el grupo inicial lo entregó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que posteriormente reconoció su responsabilidad en el secuestro.

Luis Manuel Díaz fue liberado el 9 de noviembre de 2023 en medio de una operación humanitaria en la que participaron organismos internacionales y la Iglesia católica, tras una fuerte presión nacional e internacional impulsada, en gran medida, por las manifestaciones públicas de su hijo.

En el desarrollo judicial del caso, en 2025 fue condenado Marlon Rafael Brito Bolívar, quien participó en la logística del plagio al recopilar información sobre la víctima y coordinar el engaño que permitió ejecutar el secuestro.