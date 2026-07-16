Signify explica cómo la tecnología está transformando los estadios inteligentes

La empresa Signify, líder mundial en iluminación, aseguró que la transformación de los estadios modernos va mucho más allá de los reflectores. La compañía explicó que la tecnología se ha convertido en un elemento clave para mejorar las transmisiones, la operación de los escenarios y la experiencia de los aficionados.

La firma, que actualmente es Proveedor Preferente de Reflectores para la FIFA, indicó que sus soluciones cumplen con los estándares técnicos exigidos para el fútbol profesional y los grandes eventos internacionales.

Según Signify, la iluminación dejó de ser un simple sistema de apoyo para convertirse en una plataforma tecnológica capaz de generar datos en tiempo real, optimizar procesos y responder a las necesidades de competencias cada vez más exigentes.

"La iluminación dejó de ser únicamente una infraestructura de soporte. Hoy es una plataforma tecnológica que permite gestionar operaciones, mejorar la experiencia de los aficionados y garantizar las condiciones que exigen las transmisiones deportivas modernas", afirmó Juan Carlos Aguilera, líder comercial del canal profesional de Signify para Colombia y Centroamérica.

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La compañía explicó que tecnologías como Philips ArenaVision LED e Interact permiten integrar iluminación conectada, automatización y sistemas de gestión centralizada, lo que facilita el funcionamiento de estadios preparados para transmisiones en Ultra HD, 4K y el uso del VAR.

En Colombia, Signify destacó que escenarios como el Estadio El Campín, en Bogotá, y el Estadio Jaime Morón, en Cartagena, reflejan el avance de la infraestructura deportiva hacia modelos más eficientes, conectados y alineados con los estándares internacionales.

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De acuerdo con la empresa, la incorporación de sistemas LED y plataformas basadas en Internet de las Cosas (IoT) también contribuye a optimizar el consumo energético, mejorar la calidad de las transmisiones y ofrecer experiencias más dinámicas tanto para los asistentes como para los organizadores de los eventos.

Para Signify, el futuro de los escenarios deportivos pasa por la integración de tecnología, conectividad y sostenibilidad. La compañía considera que esta evolución permitirá contar con estadios cada vez más inteligentes y preparados para responder a las exigencias del deporte profesional y de los grandes espectáculos internacionales.