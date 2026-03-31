Tiger Woods tenía un medicamento opioide cuando sufrió accidente de tránsito

El golfista Tiger Woods volvió a ser noticia luego de que se conocieran nuevos detalles sobre su arresto tras un accidente vehicular ocurrido en el estado de Florida, según un reporte oficial de la Oficina del Alguacil del Condado de Martin.

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Así estaba Tiger Woods durante su arresto tras el accidente de tránsito

De acuerdo con el informe, el deportista portaba dos pastillas de hidrocodona, un analgésico opioide, al momento del procedimiento, además de presentar signos físicos como ojos vidriosos, pupilas dilatadas y una conducta considerada inusual por parte de los oficiales.

El documento también señala que Woods se encontraba sudando de manera intensa dentro de su vehículo, una camioneta Ford F-150 blanca con el aire acondicionado encendido, y que su forma de hablar y reaccionar generó sospechas durante la intervención policial.

Aunque el golfista dio negativo en la prueba de alcoholemia, se negó a realizar un examen de orina que permitiera detectar la presencia de otras sustancias en su organismo.

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El reporte detalla que el estadounidense caminaba de manera inestable y con movimientos descritos como “letárgicos”, lo cual llevó a los agentes a cuestionar su capacidad para conducir en ese momento.

En ese sentido, una de las oficiales indicó que, con base en su experiencia, consideró que Woods no se encontraba en condiciones normales para operar un vehículo de forma segura.

Tiger Woods dio su versión del accidente

Por su parte, el propio golfista manifestó a las autoridades que el accidente se produjo mientras manipulaba su teléfono celular y cambiaba la emisora de radio, lo que habría generado la pérdida de control del vehículo.

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El incidente ocurrió cuando Woods conducía a alta velocidad e intentó adelantar a una camioneta de limpieza que remolcaba un tráiler, maniobra tras la cual terminó volcando y saliendo del vehículo por una de las ventanillas.

Tras el hecho, el ganador de 15 torneos ‘major’ fue detenido y posteriormente dejado en libertad durante la madrugada, luego de permanecer varias horas bajo custodia policial.