En el estadio de Miami, que contó con una muy buena presencia de aficionados, este miércoles 24 de junio, la selección de Brasil de Carlos Ancelotti se enfrentó con su similar de Escocia.



Este compromiso, como bien se sabe, correspondió a la tercera y última fecha del grupo C de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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Lo que pasó antes del juego

Justo antes del inicio del encuentro, se presentó un hecho bastante llamativo. En la salida protocolar de los equipos, Ronaldinho esperó y se posicionó para saludar a cada uno de los jugadores de la selección brasileña.



A todos los saludó de una muy buena manera, pero al que mejor saludó, sin lugar a dudas, fue a Neymar Jr. Ronaldinho y Neymar, cabe mencionar, alcanzaron a compartir en la misma escuadra brasileña.

Un fuerte abrazo

El abrazo entre ambos fue muy aplaudido por los aficionados que estaban presentes en el estadio de Miami. Ronaldinho es una de las grandes leyendas del deporte rey y Neymar, seguramente, cuando se retire, pasará a ser una de ellas.



Neymar, con pasado en el FC Barcelona de España y PSG de Francia (equipos en los que también jugó Ronaldinho), arrancó el partido vs. Escocia desde el banco de los suplentes. En los dos primeros juegos no estuvo disponible por problemas físicos.

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¿Brasil peleará el trofoeo?

“Tras enfrentarse a Haití y Marruecos, Escocia y Brasil concluyen su participación en el Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con uno de los encuentros más habituales en la historia del torneo: el quinto entre ambos equipos en la máxima competición mundial”, señaló la FIFA previo al encuentro.



“El equipo carioca lidera el grupo con cuatro puntos y acabará en primer lugar si gana a Escocia y Marruecos no acaba con una diferencia de goles superior a la suya, siempre que gane a Haití. Los escoceses saben que ganando se aseguran el billete a la siguiente ronda como segundos de grupo y que dependerá de lo que pase en el resto de grupos para saber si es uno de los mejores terceros si no gana”, agregó en su momento.