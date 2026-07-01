Camila Osorio clasificó a segunda ronda de Wimbledon

Camila Osorio comenzó con paso firme su participación en Wimbledon 2026. La tenista colombiana avanzó a la segunda ronda del tercer Grand Slam de la temporada tras vencer con autoridad a la suiza Simona Waltert.

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Resumen de Camila Osorio vs Simona Waltert

La cucuteña, ubicada en el puesto 68 del ranking de la WTA, se impuso por 6-2 y 6-1 en un compromiso disputado en el All England Club de Londres, donde mostró un claro dominio de principio a fin.

El encuentro tuvo una duración de apenas 55 minutos, tiempo suficiente para que Osorio marcara diferencias con un juego sólido desde el fondo de la cancha y aprovechara los errores de su rival para sellar la clasificación.

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Aunque no tuvo su mejor porcentaje con el servicio, al registrar un 56 % de primeros saques, la colombiana logró controlar el partido y nunca permitió que Waltert encontrara opciones para reaccionar.

Con este resultado, Camila Osorio igualó el primer paso que dio en su mejor actuación sobre el césped londinense. Su participación más destacada en Wimbledon se produjo en 2021, cuando alcanzó la tercera ronda del certamen.

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Próxima rival de Camila Osorio en Wimbledon

Ahora, la colombiana tendrá un reto de mayor exigencia. En la segunda ronda se enfrentará a la checa Linda Noskova, número 12 del mundo, en un partido programado para el jueves 2 de julio.

Camila Osorio también juega dobles en Wimbledon

Además de competir en el cuadro individual, Osorio también dirá presente en la modalidad de dobles. Allí hará pareja con la argentina Solana Sierra, y en la primera ronda tendrán un exigente debut frente a las experimentadas hermanas Serena y Venus Williams.