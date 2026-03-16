Camila Osorio asciende, Emiliana Arango cae: posiciones en el ranking WTA

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka se mantiene líder en el ranking de la WTA seguida de la kazaja Elena Rybakina que sube un puesto tras alcanzar la final del Másters de Indian Wells de los Estados Unidos el pasado domingo.

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Sabalenka, que venció a Rybakina en la final por 3-6, 6-3 y 7-6, firma su mejor puntuación histórica con 11.025 puntos en el ranking, seguida de la kazaja con 7.738 puntos que adelanta a la polaca Iga Swiatek después de que esta cayese en los cuartos de final ante la ucraniana Svitolina.

Además, dentro del top 10 del ranking, la rusa Mirra Andreeva cae al décimo lugar tras perder en dieciseisavos ante la checa Siniakova.

A la rusa la adelantaron la canadiense Victoria Mboko que se coloca novena tras llegar a los cuartos de final del torneo, y la ucraniana Elina Svitolina en el octavo puesto que llegó hasta las semifinales en donde cayó ante Rybakina.

Por otro lado, las españolas Cristina Bucsa (30) y Jessica Bouzas (48) suben uno y dos puestos respectivamente tras llegar a la ronda de dieciseisavos del torneo mientras que Paula Badosa se mete en el top 100 después de caer ante la kazaja Putinseva en primera ronda y subir seis puestos.

ASÍ ESTÁ CAMILA OSORIO Y EMILIANA ARANGO EN EL RANKING WTA

Terminó el Masters de Indian Wells para Emiliana Arango y para María Camila Osorio que eran la cuota colombiana en la competencia tenística antes de pasar a los Grand Slams más importantes del 2026. Camila logró pasar dos rondas, mientras que Emiliana cayó en primera fase.

Camila Osorio enfrentó en el primer partido a Sloane Stephens en un juego que se resolvió en dos sets para la colombiana (4-6 y 1-6). Luego, en la ronda de 64 enfrentó a Iva Jovic, otra anfitriona en su camino y lo sobrepasó en tres sets (6-4, 6-7 y 3-6). En la siguiente fase tuvo a Naomi Osaka cayendo con la japonesa en tres sets (1-6, 6-3 y 1-6).

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Con este desempeño, la cucuteña logró subir escalones en la clasificación WTA quedando en la casilla 58 ascendiendo tres puestos a comparación del anterior ranking.

Por su parte, Emiliana Arango se enfrentó en Indian Wells contra la norteamericana, Hailey Baptiste. A diferencia de Camila Osorio, la antioqueña cayó en tres sets con un 6-2, 2-6 y 3-6. Arango no pudo llegar lejos en la competencia y con esa eliminación poco pudo hacer para mejorar en el escalafón.

Emiliana Arango alcanzó a ser la 46 del ranking WTA en octubre de 2025 y con el paso del tiempo perdió posiciones claves. Justamente, tras Indian Wells, la antioqueña está en la posición 109 bajando un escalón con respecto al anterior ranking WTA.

LOS PRÓXIMOS RETOS DE CAMILA OSORIO Y EMILIANA ARANGO

Después de lo hecho en Indian Wells, las cosas seguirán en Estados Unidos en el Miami Open para las dos jugadoras colombianas. Camila Osorio enfrentará a Kateřina Siniaková que en Indian Wells llegó a los octavos de final y tuvo que retirarse por una lesión.

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Mientras tanto, Emiliana Arango también estará en Miami viéndose las caras en la primera ronda contra la rusa Oksana Selekhmeteva. Este torneo podría ser vital para que las dos tenistas empiecen a subir en el ranking y puedan terminar de la mejor forma el año.