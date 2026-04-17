Carlos Alcaraz hizo oficial alarmante noticia sobre su futuro

Una nueva edición del Masters 1000 de Madrid está a punto de comenzar, pero para esta ocasión lamentablemente habría bajas significativas como lo son las de Novak Djokovic y el número dos del mundo, Carlos Alcaraz.

La edición 2026 de la competencia que se llevará a cabo en suelo madrileño, sufrió un duro golpe con la confirmación de la baja de Carlos Alcaraz, una de las grandes figuras del circuito y principal atractivo local. El tenista español anunció que no podrá competir debido a una lesión en la muñeca derecha.

Carlos Alcaraz confirmó su ausencia en el Masters 1000 de Madrid

Alcaraz venía arrastrando molestias físicas desde su participación en el torneo de Barcelona, donde incluso tuvo que retirarse tras notar que la dolencia era más seria de lo esperado. Los estudios médicos confirmaron que no estaba en condiciones óptimas para afrontar la exigencia de un torneo de esta magnitud.

"La verdad que es es raro y difícil sentarme aquí por segunda vez porque ya lo he hecho previamente, y comunicar que no voy a poder seguir en el torneo. Yo creía que que ya había sentido (esto) previamente y que no iba a ir a más, que eran simplemente molestias de exigencia de toda la semana, pero visto las pruebas de hoy es una es una lesión un poquito más seria de lo que de lo que todos nos esperábamos".

El golpe es significativo tanto para el jugador como para el torneo, ya que Madrid representa uno de los eventos más especiales en la carrera de Alcaraz, no solo por tratarse de su país, sino por el vínculo emocional con el público. El propio tenista expresó su tristeza por perderse el certamen por segundo año consecutivo, dejando claro que competir en casa era uno de sus grandes objetivos de la temporada.

"Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Visto las pruebas de hoy es una es una lesión un poquito más seria de lo que de lo que todos nos esperábamos".

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Djokovic también confirmó su ausencia en el Masters 1000 de Madrid

Además, su baja se suma a la de Novak Djokovic, lo que deja al torneo sin dos de sus máximas estrellas. Esta situación abre oportunidades para otros jugadores del circuito, especialmente para la nueva generación que busca consolidarse en los grandes escenarios.

"Madrid, lamentablemente no podré participar este año. Sigo con mi recuperación con el objetivo de volver pronto", afirmó en su cuenta de Instagram el ganador de 24 Grand Slams.

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¿Cuándo iniciará el Masters 1000 de Madrid?

La competencia madrileña, la cual es una de las más importantes de Europa, comenzará de manera oficial a partir del 20 de abril con la ronda 64 y se extenderá hasta el 3 de mayo.